مهرجان شعبي في ألمانيا يبيح للرجال ضرب النساء على مؤخرتهن بواسطة قرون البقر.. تقليد عمره 200 عام

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جزيرة بوركوم الألمانية تضع حدا لعادة تسمى "Klaasohm" وهي تقليد يعمد فيه الرجال إلى ضرب النساء بقرون البقر.

وقد استمر العمل بهذه العادة طيلة قرنين من الزمن شمن فعاليات مهرجان شعبي يُنظم عشية ما يعرف بيوم القديس سانت نيكولاس المصادف للسادس من ديسمبر من كل سنة. حيث تتخلل الفعالية أنشطة وممارسات مختلفة من رقص وشُرب وارتداء لأزياء تنكرية.

وأثناء المهرجان، يلبس الرجال زيا تنكريا ويضعون على رؤوسهم قبعات مزينة بالفرو والريش. ويسيرون في شوارع البلدة يحيط بهم "مساعدون" من الجنس الخشن أيضا حيث يطاردون النساء الشابات في محاولة للإمساك بهن وضربهن على مؤخّرتهن بقرون البقر.

وقد أثير الجدل في الفترة الأخيرة بألمانيا بشأن هذه العادة التي ترسخت في بوركوم. وقد كان لتقرير تلفزيوني لقناة آي آر دي

الفضل في تسليط الضوء على ظاهرة ضرب النساء بقرون البقر باعتبارها جزءا متأصلا في تقاليد مهرجان 'Klaasohm' وهو ما أثار زوبعة انتقادات حادة فما كان من القيمين على المهرجان ممثلين في جمعية تسمى "رجال بوركوم" إلا أن يعلنوا عزمهم وقف عادة الضرب هذه أثناء مهرجان هذا العام.