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أميرة ويلز تستأنف أنشطتها العامة بظهور مؤثر في حفل عيد الميلاد بدير وستمنستر

أميرة ويلز، كيت ميدلتون خلال مشاركتها في حفل ترانيم عيد الميلاد السنوي في دير وستمنستر بلندن
أميرة ويلز، كيت ميدلتون خلال مشاركتها في حفل ترانيم عيد الميلاد السنوي في دير وستمنستر بلندن حقوق النشر Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
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في خطوة تعكس عودتها إلى الحياة العامة بعد علاج السرطان، شاركت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، يوم الجمعة في حفل ترانيم عيد الميلاد السنوي في دير وستمنستر بلندن.

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ظهرت الأميرة كيت ميدلتون في الحفل مرتدية معطفا أحمر أنيقا مزينا بتفاصيل سوداء، برفقة زوجها الأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة، في مشهد أضفى لمسة من الدفء على المناسبة الاحتفالية. 

وشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين، من بينهم المغني جريجوري بورتر، حيث تمحور الحدث حول قيم التماسك الاجتماعي والدعم المتبادل.

في كلمتها، أعربت الأميرة كيت عن شكرها للـ1600 مدعو، مشيدة بروح التعاون والصمود في مواجهة الصعوبات، وهو موضوع له أهمية خاصة بالنسبة لها في ظل تجربتها الصحية خلال العام الحالي.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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