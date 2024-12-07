أميرة ويلز تستأنف أنشطتها العامة بظهور مؤثر في حفل عيد الميلاد بدير وستمنستر

اعلان

ظهرت الأميرة كيت ميدلتون في الحفل مرتدية معطفا أحمر أنيقا مزينا بتفاصيل سوداء، برفقة زوجها الأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة، في مشهد أضفى لمسة من الدفء على المناسبة الاحتفالية.

وشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين، من بينهم المغني جريجوري بورتر، حيث تمحور الحدث حول قيم التماسك الاجتماعي والدعم المتبادل.

في كلمتها، أعربت الأميرة كيت عن شكرها للـ1600 مدعو، مشيدة بروح التعاون والصمود في مواجهة الصعوبات، وهو موضوع له أهمية خاصة بالنسبة لها في ظل تجربتها الصحية خلال العام الحالي.