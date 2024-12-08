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لندن تكتسي بالأضواء.. مشهد ساحر بمناسبة عيد الميلاد

شجرة عيد الميلاد في ميدان ترافالغار في لندن، الخميس 5 ديسمبر 2024
شجرة عيد الميلاد في ميدان ترافالغار في لندن، الخميس 5 ديسمبر 2024 حقوق النشر Kirsty Wigglesworth/ AP
حقوق النشر Kirsty Wigglesworth/ AP
بقلم: يورونيوز
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تتزين شوارع لندن بعروض ضوئية مبهرة تحتفي بموسم أعياد الميلاد، فتحوّل المدينة إلى لوحة فنية تسحر الزوار رغم برودة الطقس. وتتصدر ساحة كوفنت غاردن المشهد بشجرة عملاقة مزينة بـ30 ألف مصباح LED، بينما تضيء كرات الديسكو وأجراس الزينة السقف بألوان متلألئة:

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في منطقة مايفير الراقية، يلفت نادي "أنابيلز" الأنظار بعرض طاووس مضيء، في مبادرة تهدف لدعم حملة "الغذاء من القلب" لمساعدة الأطفال المحتاجين. وعلى بوند ستريت، تتحول متاجر "شانيل" و"كارتييه" إلى لوحات ضوئية مبهرة، بينما تتألق واجهات "فورتنام وميسون" و"ليبرتي" بأضواء وموسيقى تجذب المتسوقين.

ويستعيد شارع ريجنت ستريت تقليده السنوي بإضاءة 50 تمثالًا مضيئًا للملائكة تحت شعار "روح عيد الميلاد"، في مشهد مستوحى من قيم الاحتفال العالمي. ومن سانت مارتن لين إلى أفق عين لندن المطلة على نهر التايمز، تنتشر الأضواء في كل زاوية، لتصبح لندن في الأعياد وجهة لا تُنسى.

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