لندن تكتسي بالأضواء.. مشهد ساحر بمناسبة عيد الميلاد

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في منطقة مايفير الراقية، يلفت نادي "أنابيلز" الأنظار بعرض طاووس مضيء، في مبادرة تهدف لدعم حملة "الغذاء من القلب" لمساعدة الأطفال المحتاجين. وعلى بوند ستريت، تتحول متاجر "شانيل" و"كارتييه" إلى لوحات ضوئية مبهرة، بينما تتألق واجهات "فورتنام وميسون" و"ليبرتي" بأضواء وموسيقى تجذب المتسوقين.

ويستعيد شارع ريجنت ستريت تقليده السنوي بإضاءة 50 تمثالًا مضيئًا للملائكة تحت شعار "روح عيد الميلاد"، في مشهد مستوحى من قيم الاحتفال العالمي. ومن سانت مارتن لين إلى أفق عين لندن المطلة على نهر التايمز، تنتشر الأضواء في كل زاوية، لتصبح لندن في الأعياد وجهة لا تُنسى.