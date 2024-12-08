مظاهرة حاشدة في باريس دعمًا لفلسطين ورفضًا لحضور ترامب حفل نوتردام

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المظاهرة، التي نظمتها أحزاب يسارية ونقابات وجماعات مؤيدة للقضية الفلسطينية، شهدت مشاركة واسعة من المحتجين الذين حملوا الأعلام الفلسطينية والكوفيات ورفعوا شعارات داعمة لفلسطين.

ودعا المتظاهرون إلى عزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وانتقدوا ما وصفوه بتواطؤ ترامب في صراعات الشرق الأوسط.

نادية مسائي، إحدى المشاركات في المظاهرة، صرحت قائلةً: "ما يميز اليوم هو وصول دونالد ترامب، الذي كان متواطئا في الإبادة الجماعية، تماما كما كانت الولايات المتحدة منذ بداية إنشاء هذه الدولة المارقة التي تحتل فلسطين بشكل غير قانوني".

تأتي هذه الوقفة في وقت يتواجد فيه ترامب وقادة العالم في باريس للمشاركة في الحفل المهيب لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، التي أعيد ترميمها بعد الحريق الكبير الذي تعرضت له في أبريل 2019.