رئيس الوزراء البريطاني في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

بقلم: يورونيوز

زار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث كان في استقباله يوسف العبيدلي، مدير عام الجامع، الذي اصطحبه في جولة تعريفية بالموقع.

اعلان

وخلال زيارته، تجوّل ستارمر في أرجاء المسجد المهيب، محاطاً بالزخارف الفنية المعمارية التي تزين أروقته الواسعة، وأعرب عن إعجابه بالفنون الإسلامية التي تميز هذا المعلم البارز، في خطوة تعكس تقديره للثقافة الإسلامية وتراثها العريق.

وعقب زيارته للمسجد، التقى ستارمر بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ، في إطار زيارة عمل تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين بريطانيا ودول الخليج. وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا المشتركة بين الجانبين، مع التركيز على تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وأثناء اللقاء، قدم ستارمر تهانيه لدولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين، مهنئاً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة الوطنية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية السعي لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يزور مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، الاثنين 9 ديسمبر 2024. Kirsty Wigglesworth/AP

وتأتي زيارة ستارمر إلى الإمارات في إطار جولة خليجية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية. وكان قد وصل إلى أبوظبي يوم الأحد، على أن يتوجه في وقت لاحق من يوم الاثنين إلى السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي تصريح له بشأن زيارته للخليج، قال كير ستارمر: "إن قيادة النمو على المدى الطويل في الداخل تتطلب منا تعزيز الشراكات في الخارج. لهذا السبب أسافر إلى الخليج هذا الأسبوع، لبناء شبكة من الشركاء للمملكة المتحدة تركز على دفع النمو عالي الجودة، وتعزيز الفرص، وتقديم الخدمات للناس في الداخل".