رئيس وزراء بولندا: محادثات السلام بشأن الحرب الروسية الأوكرنية ممكنة هذا الشتاء

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قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الثلاثاء إن محادثات السلام بشأن الحرب الروسية الأوكرانية قد تبدأ هذا الشتاء، وأوضح أن ثمة تخطيطا لسلسلة من الاجتماعات، في إطار سعي وارسو إلى لعب دور قيادي في إنهاء الصراع.

كانت بولندا واحدة من أشد المؤيدين لكييف منذ أن بدأت الحرب في عام 2022. وقال رئيس الوزراء إن وارسو ستشارك بقوة في أي محادثات عندما تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني/ يناير. وأفاد في اجتماع حكومي قائلا: "سأجري سلسلة من المحادثات تتعلق في المقام الأول بالوضع خارج حدودنا الشرقية".

وأضاف: "سيكون وفدنا مسؤولاً بشكل مشترك عن شكل الجدول السياسي.. وربما أيضا عن الوضع أثناء المفاوضات التي قد تبدأ في شتاء هذا العام، رغم وجود علامة استفهام على ذلك".

عمال الإنقاذ يتفقدون مبنى دمره هجوم روسي في زابوريجيا بأوكرانيا 6 كانون الأول ديسمبر 2024 Kateryna Klochko/AP

وقال توسك إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور وارسو يوم الخميس لإعطائه ملخصا عن المحادثات التي جرت مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس نهاية الأسبوع الماضي.

وقال كذلك إنه على اتصال دائم بحلفاء وارسو من الدول الاسكندنافية ودول البلطيق، وإن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيزور العاصمة البولندية في الأيام الأولى لرئاسة وارسو للاتحاد الأوروبي.

وقدم زيلينسكي يوم الاثنين حلا دبلوماسيا للحرب، وتشير أحدث تصريحاته إلى انفتاح كييف المتزايد على المفاوضات، لكنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب، كما أبلغ ترامب وماكرون.

وقال الكرملين يوم الثلاثاء إن الحرب ستستمر حتى تتحقق الأهداف التي حددها بوتين من خلال العمل العسكري أو من خلال المفاوضات.