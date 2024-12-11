Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

إسرائيل تقصف منازل مأهولة في غزة وتبلغ أمريكا بوجود فرصة للاتفاق مع حماس.. وقتلى بغاراتها على لبنان

البث المباشر انتهى
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في مدينة غزة يوم الجمعة، 24 نوفمبر 2023
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في مدينة غزة يوم الجمعة، 24 نوفمبر 2023 حقوق النشر Mohammed Hajjar/ AP
حقوق النشر Mohammed Hajjar/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

يوسّع الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة، حيث يعاني الفلسطينيون في الشمال، خاصة في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، من حصار خانق يمنع وصول المساعدات الإنسانية منذ 66 يومًا، مهددًا صحة 75 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.

اعلان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أربع مخابز فقط تعمل في غزة بدعم من المنظمة الدولية، بينما نزح نحو 5.5 آلاف شخص قسرًا من الشمال إلى مدينة غزة هربًا من الجوع.

وخلال ساعات الفجر، قصف الجيش الإسرائيلي عمارة سكنية تأوي نازحين، ما أسفر عن سقوط قتلى، معظمهم نساء وأطفال ومسنون.

في الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية وسط رام الله، وتمركزت في دوار المنارة، وداهمت عدة شركات صرافة.

وفي سياق آخر، تتحدث تقارير عن تقدم في مفاوضات بشأن غزة، بعد اجتماعات في القاهرة، حيث توقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التوصل إلى اتفاق خلال شهر.

على الجبهة السورية، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس المعارضة المسلحة، محذرًا من مواجهتها لتل أبيب. كما أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال الجزء الرئيسي من حملته العسكرية "سهام باشان" داخل سوريا، موضحًا أنه دمّر بين 70% و80% من قدرات الجيش السوري.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ماذا يقول الفلسطينيون بعد تجاوز حصيلة القتلى في غزة 45,000؟

من "وردة الصحراء" إلى "الرئيسة المفترسة".. أسماء الأسد تواجه العزلة ودعوات لسحب جنسيتها البريطانية

أطباء يسابقون الموت وجرحى بلا علاج وغارات إسرائيلية تحصد أرواح المدنيين في غزة