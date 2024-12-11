إسرائيل تقصف منازل مأهولة في غزة وتبلغ أمريكا بوجود فرصة للاتفاق مع حماس.. وقتلى بغاراتها على لبنان

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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أربع مخابز فقط تعمل في غزة بدعم من المنظمة الدولية، بينما نزح نحو 5.5 آلاف شخص قسرًا من الشمال إلى مدينة غزة هربًا من الجوع.

وخلال ساعات الفجر، قصف الجيش الإسرائيلي عمارة سكنية تأوي نازحين، ما أسفر عن سقوط قتلى، معظمهم نساء وأطفال ومسنون.

في الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية وسط رام الله، وتمركزت في دوار المنارة، وداهمت عدة شركات صرافة.

وفي سياق آخر، تتحدث تقارير عن تقدم في مفاوضات بشأن غزة، بعد اجتماعات في القاهرة، حيث توقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التوصل إلى اتفاق خلال شهر.

على الجبهة السورية، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس المعارضة المسلحة، محذرًا من مواجهتها لتل أبيب. كما أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال الجزء الرئيسي من حملته العسكرية "سهام باشان" داخل سوريا، موضحًا أنه دمّر بين 70% و80% من قدرات الجيش السوري.