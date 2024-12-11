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مسلحون يشعلون النار في ضريح حافظ الأسد ـ بالفيديو

عمال يقومون بتثبيت تمثال للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مدينة سكن طلاب جامعة دمشق، في سوريا.
عمال يقومون بتثبيت تمثال للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مدينة سكن طلاب جامعة دمشق، في سوريا. حقوق النشر Mohammad Hannon/AP
حقوق النشر Mohammad Hannon/AP
بقلم: يورونيوز
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تداول عدد من الناشطين مقطع فيديو يظهر عناصر مسلحة وهم يشعلون النيران في قبر الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الواقع في بلدة القرداحة بمحافظة اللاذقية، مسقط رأس عائلة الأسد. ويأتي هذا الحدث بعد أربعة أيام من سقوط نظام بشار الأسد والسيطرة على العاصمة دمشق.

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ويُظهر الفيديو مشاهد للنيران وهي تلتهم أجزاء من الضريح العائلي الذي يضم قبور أفراد عائلة الأسد، بما في ذلك قبر باسل الأسد، نجل حافظ الأسد. يُعد الضريح رمزًا بارزًا لعائلة الأسد، حيث اعتاد مؤيدو النظام زيارته كنوع من التعبير عن الولاء. 

توفي حافظ الأسد عام 2000 ودُفن في الضريح الواقع في قريته القرداحة، ويُعتبر هذا الحادث بمثابة رسالة قوية لعائلة الأسد، التي خسرت قبضتها على معاقلها التاريخية عقب سقوط النظام.

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