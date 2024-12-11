مسلحون يشعلون النار في ضريح حافظ الأسد ـ بالفيديو

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ويُظهر الفيديو مشاهد للنيران وهي تلتهم أجزاء من الضريح العائلي الذي يضم قبور أفراد عائلة الأسد، بما في ذلك قبر باسل الأسد، نجل حافظ الأسد. يُعد الضريح رمزًا بارزًا لعائلة الأسد، حيث اعتاد مؤيدو النظام زيارته كنوع من التعبير عن الولاء.

توفي حافظ الأسد عام 2000 ودُفن في الضريح الواقع في قريته القرداحة، ويُعتبر هذا الحادث بمثابة رسالة قوية لعائلة الأسد، التي خسرت قبضتها على معاقلها التاريخية عقب سقوط النظام.