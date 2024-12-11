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بعد ثلاثة أشهر من الجفاف.. سيريف الجزائرية ترتدي حلتها البيضاء مع أول تساقط للثلوج

ثلوج كثيفة تغطي مرتفعات شرق الجزائر
ثلوج كثيفة تغطي مرتفعات شرق الجزائر حقوق النشر التلفزيون الجزائري عبر يوروفيجن
حقوق النشر التلفزيون الجزائري عبر يوروفيجن
بقلم: يورونيوز
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شهدت مدينة سيريف الجزائرية تحولا ساحرا مع أول تساقط للثلوج هذا الموسم بعد جفاف دام ثلاثة أشهر. على مدار الـ 48 ساعة الماضية، اكتست المنطقة برداء أبيض ناصع، حيث غطت الثلوج متنزه بابور الوطني، لتعيد الحياة إلى الطبيعة الجبلية الخلابة وتجذب الأنظار إلى هذا المعلم الطبيعي البارز.

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المتنزه الوطني، الذي يرتفع إلى قمة شاهقة بعلو 2004 متر، بات مشهدًا ساحرًا للزوار والمغامرين. الثلوج الكثيفة شكلت لوحة فنية مذهلة، جعلت من التنزه والتزلج على الألواح الخشبية تجربة لا تُنسى لعشاق الطبيعة والمغامرة.

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