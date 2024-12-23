من الأرض إلى الجوّ.. سانتا كلوز المجري يستقل طائرة هليكوبتر في رحلة توزيع الهدايا على المحتاجين

بقلم: يورونيوز مع Magyar Ádám

قامت خدمة الإغاثة المسيحية بتوزيع مئة صندوق من الهدايا على المحتاجين في المنطقة.

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وصل سانتا كلاوس إلى سيوفوك المجرية على متن طائرة هليكوبتر ليقدم الهدايا للعائلات المحتاجة في المنطقة. وتجمع الأطفال وأولياء أمورهم على الشاطئ المركزي للبلدة على ضفاف بحيرة بالاتون، بجوار العجلة الدوارة، بانتظار قدوم سانتا كلوز الذي قوبل بحماس كبير عند وصوله.

تم توزيع الحلوى على جميع الحاضرين، وتسلمت العائلات الفقيرة حقائب الهدايا بعد ذلك بوقت قصير. وقد قامت بهذه المبادرة جمعية خدمات الإغاثة المعمدانية. وتعتقد الجمعية الخيرية أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، فقد ازدادت الرغبة في التبرع في المجر.

"لقد لاحظنا أيضًا أن محتوى الصناديق قد تحسن بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وأصبح الناس يعملون على منح الأطفال ألعاباً جديدة ذات جودة أفضل من أي وقت مضى. لذلك نحن نرى أن هذا الأمر مهم بالنسبة للناس، وينضم المزيد والمزيد من الناس إلى هذه الحملة." قال مارك زابو، منسق الحملة في خدمة الإغاثة المعمدانية.

كما جرب سانتا كلوز أيضًا حلبة التزلج على الجليد في المدينة، وقبل أن يغادر المكان أعرب عن مدى استمتاعه بالبرنامج:

وقال: "أعتقد أنه حقق الغرض منه لأن الابتسامات التي ارتسمت على وجوه الأطفال لا تُنسى".

أحضر المعمدانيون 100 طرد هدايا إلى الشاطئ في سيوفوك ووزعوها على أطفال أربع مؤسسات. وعلى الصعيد الوطني، تمكنوا من تسجيل نتائج أفضل مقارنة مع العام الماضي: تم استلام ما مجموعه 53,680 طردا من المتبرعين في نقاط التجميع، وتقوم الجمعية الخيرية بتوزيعها جميعًا على المحتاجين.