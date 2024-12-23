Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

من الأرض إلى الجوّ.. سانتا كلوز المجري يستقل طائرة هليكوبتر في رحلة توزيع الهدايا على المحتاجين

أطفال صغار أمام مروحية سانتا كلوز في سيوفوك
أطفال صغار أمام مروحية سانتا كلوز في سيوفوك Copyright Euronews
Copyright Euronews
بقلم:  يورونيوز مع Magyar Ádám
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied
هذا المقال نشر باللغة المجرية

قامت خدمة الإغاثة المسيحية بتوزيع مئة صندوق من الهدايا على المحتاجين في المنطقة.

اعلان

وصل سانتا كلاوس إلى سيوفوك المجرية على متن طائرة هليكوبتر ليقدم الهدايا للعائلات المحتاجة في المنطقة. وتجمع الأطفال وأولياء أمورهم على الشاطئ المركزي للبلدة على ضفاف بحيرة بالاتون، بجوار العجلة الدوارة، بانتظار قدوم سانتا كلوز الذي قوبل بحماس كبير عند وصوله.

تم توزيع الحلوى على جميع الحاضرين، وتسلمت العائلات الفقيرة حقائب الهدايا بعد ذلك بوقت قصير. وقد قامت بهذه المبادرة جمعية خدمات الإغاثة المعمدانية. وتعتقد الجمعية الخيرية أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، فقد ازدادت الرغبة في التبرع في المجر.

"لقد لاحظنا أيضًا أن محتوى الصناديق قد تحسن بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وأصبح الناس يعملون على منح الأطفال ألعاباً جديدة ذات جودة أفضل من أي وقت مضى. لذلك نحن نرى أن هذا الأمر مهم بالنسبة للناس، وينضم المزيد والمزيد من الناس إلى هذه الحملة." قال مارك زابو، منسق الحملة في خدمة الإغاثة المعمدانية.

كما جرب سانتا كلوز أيضًا حلبة التزلج على الجليد في المدينة، وقبل أن يغادر المكان أعرب عن مدى استمتاعه بالبرنامج:

وقال: "أعتقد أنه حقق الغرض منه لأن الابتسامات التي ارتسمت على وجوه الأطفال لا تُنسى".

Related

أحضر المعمدانيون 100 طرد هدايا إلى الشاطئ في سيوفوك ووزعوها على أطفال أربع مؤسسات. وعلى الصعيد الوطني، تمكنوا من تسجيل نتائج أفضل مقارنة مع العام الماضي: تم استلام ما مجموعه 53,680 طردا من المتبرعين في نقاط التجميع، وتقوم الجمعية الخيرية بتوزيعها جميعًا على المحتاجين.

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

جنوب السودان: الفيضانات السنوية تفاقم الأزمة الإنسانية وتدفع المجتمعات إلى العيش على حافة المياه

إسبانيا: فرحة الميلاد في يانصيب "أل غوردو" الأكبر.. فمن صاحب الجائزة الكبرى؟

متطوعون بأزياء الأبطال الخارقين ينشرون الفرح بين الأطفال المرضى بالسرطان في مستشفى بريشتينا بكوسوفو