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مقتل اثنين وإصابة آخرين في انفجار سيارة ملغومة بمركز مدينة منبج شرقي حلب

إنفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية في شارع التجنيد في مدينة منبج شرقي حلب
إنفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية في شارع التجنيد في مدينة منبج شرقي حلب Copyright @SyriaCivilDefe
Copyright @SyriaCivilDefe
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الثلاثاء، في مركز مدينة منبج شمالي سوريا، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق ما أفاد به تلفزيون سوريا.

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وأوضح الدفاع المدني السوري أن الانفجار أودى بحياة شخصين وأصاب أربعة آخرين، مشيرًا إلى أن الحادث تسبب أيضًا في اندلاع حرائق طالت السيارات المجاورة وألحقت أضرارًا بعدد من المنازل في موقع التفجير.

الدفاع المدني السوري يعلن مقتل شخصين وإصابة آخرين في حصيلة أولية لتفجير السيارة بمنبج

مشاهد الفيديو المنتشرة من موقع الحادث أظهرت ألسنة اللهب تلتهم عدة سيارات، بينما كان أفراد يرتدون زيًا عسكريًا يحاولون إطفاء النيران. كما سُمع دوي إطلاق نار في المنطقة المحيطة بالانفجار، مما أثار حالة من الهلع بين السكان.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السورية، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بحل الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع قادة الفصائل مع قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

صور متداولة للحريق الذي أحدثه تفجير السيارة

ويأتي ذلك عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومجلس منبج العسكري من جهة، وفصائل "الجيش الوطني" من جهة أخرى، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أشار المرصد إلى أن قوات "قسد" تقدمت لتسيطر على 4 قرى في محيط سد تشرين في ريف حلب الشرقي.

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