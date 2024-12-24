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غرينش يُطيح بتجار المخدرات في ليما: عملية بوليسية مبتكرة في عيد الميلاد

شخصية غرينش الواسعة الشهرة على صعيد العالم خاصة في الموسم الاحتفالي لعيد الميلاد
شخصية غرينش الواسعة الشهرة على صعيد العالم خاصة في الموسم الاحتفالي لعيد الميلاد Copyright Jeff Dean
Copyright Jeff Dean
بقلم:  Nour Chahine
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في عملية استثنائية قبل عيد الميلاد، نفذت الشرطة الوطنية في بيرو (PNP) مداهمة لموقع لبيع المخدرات في ليما، حيث تقمص أحد الضباط شخصية "غرينش". ونجحت هذه الطريقة الإبداعية في إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة محلية لتجارة المخدرات.

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ووقعت العملية في منطقة سان خوان دي لوريغانتشو، التي تُعرف بأنها نقطة ساخنة لأنشطة المخدرات غير القانونية. وقام فريق "السرب الأخضر"، وهو وحدة متخصصة في الشرطة البيروفية، بتنظيم المداهمة. واقترب أحد الضباط، مرتديًا زي الغرينش ومعه زملاء آخرون بملابس احتفالية، من المنزل المستهدف بحجة نشر أجواء العيد، ما مكّنهم من إرباك المشتبه بهم والدخول إلى المكان بسرعة.

مشاهد توثق كيف تنكّر الشرطي بزي غرينش لإلقاء القبض على العصابة

وخلال التفتيش، صادرت الشرطة كمية كبيرة من المخدرات، بما في ذلك معجون الكوكايين والماريجوانا، إلى جانب أدوات تُستخدم في توزيع المخدرات. وقُبض على المشتبه بهم الثلاثة دون مقاومة، وهم يواجهون الآن تهمًا تتعلق بتجارة المخدرات.

وتأتي هذه العملية كجزء من استراتيجية أوسع تنتهجها السلطات الأمنية في بيرو، حيث يُستخدام التنكر بملابس شخصيات شهيرة لتنفيذ مداهمات مفاجئة ضد الأنشطة الإجرامية. وقد سبق أن ارتدى الضباط أزياء شخصيات مثل "وولفرين" و"ديدبول" خلال عمليات مشابهة نُفذت في مناسبات مختلفة.

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وقد حازت هذه الأساليب المبتكرة على اهتمام محلي ودولي، مما أبرز التزام الشرطة بمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات بطرق غير تقليدية وفعّالة. كما تسعى الشرطة من خلال هذه الأساليب إلى تعزيز ثقة المجتمع عبر تأكيد حرصها على تحقيق الأمان العام، خاصة خلال فترة الأعياد.

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