Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

بيت لحم تُحْرَمُ فرحة عيد الميلاد.. قدّاسٌ هادئ وسط غياب للحجاج بسبب الحرب على غزة

عيد الميلاد في بيت لحم: قداس هادئ وسط غياب الحجاج بسبب الحرب على غزة
عيد الميلاد في بيت لحم: قداس هادئ وسط غياب الحجاج بسبب الحرب على غزة Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ترأس رئيس أساقفة بيترباتيستا بيتزابالا، كبير رجال الدين الكاثوليك في الأرض المقدسة قداس عيد الميلاد صباح الأربعاء في كنيسة المهد ببيت لحم، المكان الذي شهد ولادة يسوع المسيح

اعلان

على الرغم من تلاوة الترانيم الدينية التي دوّى صوتها أرجاء الكنيسة، كانت الاحتفالات تفتقد الحجاج الذين اعتادوا حضورها سنويًا، والذين لم يتمكنوا من الوصول هذا العام بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.

تُنظم عادة احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بمشاركة الآلاف من الزوار الأجانب، إلا أن أجواء هذا العام كانت هادئة وحزينة. غابت الأضواء الزينة الكبيرة والشجرة الضخمة التي تزين ساحة المهد، كما لم تستقبل المدينة السياح الأجانب الذين كانوا عادة يملؤون المنطقة في السنوات الماضية.

المصادر الإضافية • أب

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الملك تشارلز يكرّم العاملين في القطاع الصحي في خطاب عيد الميلاد

رومانيا: مهرجان لحم الخنزير.. احتفال بالمأكولات التقليدية خلال موسم عيد الميلاد

نصائح للتوفير في عيد الميلاد.. كيف تحتفل بالأعياد من دون أن تفلس؟