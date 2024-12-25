بيت لحم تُحْرَمُ فرحة عيد الميلاد.. قدّاسٌ هادئ وسط غياب للحجاج بسبب الحرب على غزة

بقلم: يورونيوز

ترأس رئيس أساقفة بيترباتيستا بيتزابالا، كبير رجال الدين الكاثوليك في الأرض المقدسة قداس عيد الميلاد صباح الأربعاء في كنيسة المهد ببيت لحم، المكان الذي شهد ولادة يسوع المسيح

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على الرغم من تلاوة الترانيم الدينية التي دوّى صوتها أرجاء الكنيسة، كانت الاحتفالات تفتقد الحجاج الذين اعتادوا حضورها سنويًا، والذين لم يتمكنوا من الوصول هذا العام بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.

تُنظم عادة احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بمشاركة الآلاف من الزوار الأجانب، إلا أن أجواء هذا العام كانت هادئة وحزينة. غابت الأضواء الزينة الكبيرة والشجرة الضخمة التي تزين ساحة المهد، كما لم تستقبل المدينة السياح الأجانب الذين كانوا عادة يملؤون المنطقة في السنوات الماضية.