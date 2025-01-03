عشرات القتلى في غزة وجهود لسد ثغرات اتفاق وقف إطلاق النار وحماس تطالب العالم بإرسال مستشفيات ميدانية

بقلم: يورونيوز

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و أسفرت الغارات الإسرائيلية المستمرة عن استهداف منازل النازحين وأماكن تجمع المدنيين، ما أدى إلى مقتل 90 فلسطينياً على الأقل يوم الخميس. فيما أسفرت الهجمات على شمال القطاع عن إصابات في صفوف المدنيين جراء القصف المدفعي على المستشفيات والمرافق الحيوية.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بعد اختراقه الأجواء الإسرائيلية. كما دوت صفارات الإنذار في أكثر من 150 مدينة وبلدة في إسرائيل، ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً خلال محاولاتهم الهروب إلى الملاجئ نتيجة القصف الصاروخي.

سياسياً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقته على إرسال وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المفاوضات، وذلك بعد صدور تقارير تشير إلى تقدم في المباحثات.