كوريا الجنوبية: رجال الإطفاء يتصدون لحريق في مبنى تجاري في سيونغنام

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وشارك أكثر من 100 رجل إطفاء و40 مركبة في عمليات الإخلاء والإطفاء. ورغم معالجة بعض المصابين من استنشاق الدخان، لم تسجل إصابات خطيرة.

يتكون المبنى من ثمانية طوابق وعدة طوابق سفلية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك أشخاص محاصرون داخل المبنى أو سبب اندلاع الحريق، الذي شوهدت ألسنة لهبه ودخانه يتصاعدان من الطوابق السفلية.