Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

كوريا الجنوبية: رجال الإطفاء يتصدون لحريق في مبنى تجاري في سيونغنام

حريق ضخم في مركز تجاري في كوريا الجنوبية
حريق ضخم في مركز تجاري في كوريا الجنوبية حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

تمكنت فرق الإطفاء في مدينة غيونغي من إنقاذ وإجلاء 90 شخصا بعد اندلاع حريق في مبنى تجاري متعدد الطوابق في مدينة سيونغنام، جنوبي العاصمة الكورية الجنوبية سول. تمكن 50 شخصا من مغادرة المبنى بأنفسهم، بينما أنقذت فرق الطوارئ 40 آخرين.

اعلان

وشارك أكثر من 100 رجل إطفاء و40 مركبة في عمليات الإخلاء والإطفاء. ورغم معالجة بعض المصابين من استنشاق الدخان، لم تسجل إصابات خطيرة.

Related

يتكون المبنى من ثمانية طوابق وعدة طوابق سفلية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك أشخاص محاصرون داخل المبنى أو سبب اندلاع الحريق، الذي شوهدت ألسنة لهبه ودخانه يتصاعدان من الطوابق السفلية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل طفلة طعنًا في مدرسة بكوريا الجنوبية والشرطة تحقق في الحادث

كوريا الجنوبية: الرئيس يون يحضر جلسة محاكمة العزل مع وزير دفاعه السابق

حرائق ألتادينا تلتهم المباني وتجبر الآلاف على الفرار من لوس أنجلوس