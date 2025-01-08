إعلام بريطاني: إغلاق شوارع وسط لندن بعد حادث أمني وشرطة العاصمة تبدأ تحقيقاتها

بقلم: يورونيوز

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وكانت السلطات قد أغلقت شوارع رئيسية في المنطقة، بما في ذلك شارع ريجنت ستريت الشهير، بينما باشرت التحقيق في حادث أمني استدعى إخلاء الموظفين والمتسوقين من المتاجر والمباني المحيطة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع دوي انفجارات متحكم فيها نفذتها الشرطة كإجراء احترازي، وذلك بعد الاشتباه في مركبة مشبوهة في المنطقة.

وأوضحت شرطة ويستمنستر، أنه تم تنفيذ هذه الإجراءات لضمان سلامة السكان والزوار.

فيما لم تكشف الشرطة بعد عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث، أكدت معلومات أولية أن التهديد كان يتعلق بوجود قنبلة محتملة، مما دفع السلطات لاتخاذ تدابير سريعة لإخلاء المنطقة وتأمينها.