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أطباء بلا حدود تعلق أنشطتها الطبية في مستشفى بشاير بالخرطوم بسبب الهجمات المسلحة

تصاعد الدخان بعد أن بدأ الجيش السوداني عملية عسكرية لاستعادة مناطق من العاصمة من قوات الدعم السريع، الخرطوم يوم الخميس 26 سبتمبر 2024.
تصاعد الدخان بعد أن بدأ الجيش السوداني عملية عسكرية لاستعادة مناطق من العاصمة من قوات الدعم السريع، الخرطوم يوم الخميس 26 سبتمبر 2024. Copyright Rashed Ahmed/AP
Copyright Rashed Ahmed/AP
بقلم: يورونيوز
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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الجمعة، عن قرارها تعليق جميع أنشطتها الطبية في مستشفى بشاير الواقع في جنوب الخرطوم، وذلك بسبب الهجمات المستمرة على المستشفى من قبل مسلحين.

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وقالت المنظمة إن الهجمات، التي استهدفت المستشفى بشكل متكرر، شملت دخول مسلحين إلى المنشأة الطبية حاملين الأسلحة وتهديد الكوادر الطبية، مما أضعف قدرة المستشفى على تقديم خدماته الحيوية للمدنيين.

وأضافت أن المستشفى كان يعمل تحت ظروف صعبة للغاية، حيث عالج العديد من ضحايا الهجمات الجوية المتكررة من قبل القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى مئات من النساء والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مناطق تعتبر مهددة بالمجاعة.

ويمثل المستشفى أحد آخر المرافق الصحية في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ويُعد إغلاقه بمثابة ضربة جديدة للمدنيين الذين ما زالوا عالقين في الصراع المستمر. كما ان 80% من المستشفيات في المناطق المتأثرة بالحرب قد توقفت عن العمل، مما ترك ملايين الأشخاص في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية.

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وأشارت المنظمة غلى أن مستشفى بشاير قد استقبل أكثر من 25,000 مريض منذ بدء العمليات فيه، منهم 9,000 شخص عانوا من الإصابات الناتجة عن التفجيرات والقصف والاشتباكات المسلحة.

كما أوضحت أن المستشفى استقبل في بعض الحالات عشرات الجرحى في وقت واحد بعد الهجمات الجوية على مناطق سكنية وأسواق، وكان آخرها هجوم على بعد كيلومتر واحد من المستشفى أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 50 آخرين.

منذ بداية الحرب في السودان في أبريل 2023، نشب قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على خلفية صراع على السلطة، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية في البلاد.

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