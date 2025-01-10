إطلاق سراح زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو وسط نفي حكومي لاحتجازها

بقلم: يورونيوز

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غادرت ماتشادو، وهي محاطة بمئات من أنصارها، المظاهرة التي دعت إليها للاحتجاج على استمرار مادورو في السلطة، رغم الشكوك التي تحيط بنزاهة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. استقلت ماتشادو دراجة نارية برفقة موكب أمني، وأفاد فريقها الإعلامي بأن قوات الأمن اعترضت موكبها بعنف عند الساعة 3:21 مساءً بالتوقيت المحلي.

لاحقًا، أكد فريقها أنها تعرضت للاحتجاز، وهو ما أثار موجة من الإدانات الدولية من قادة في أمريكا اللاتينية وخارجها، مطالبين بالإفراج عنها فورًا.

زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو خلال مظاهرة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل يوم من تنصيبه لولاية ثالثة في كاراكاس، فنزويلا، الخميس، 9 يناير/كانون الثاني 2025 AP

مقطع فيديو غامض

ظهر مقطع فيديو مدته 20 ثانية لماتشادو عبر الإنترنت، أكدت فيه أنها كانت ملاحقة بعد مغادرتها التجمع، وأشارت إلى أنها أسقطت حقيبتها أثناء ذلك. إلا أن مساعديها زعموا أن الفيديو تم تسجيله تحت الإكراه، وأنها أُفرج عنها بعد تصويره. وأضافوا أنها ستقدم تفاصيل أكثر حول ما وصفوه بـ"اختطافها" لاحقًا.

الفنزويلي توليو رودريغيز يحمل لافتة مطلوبين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو : ”مكافأة. حياً أو ميتاً“ خارج السفارة الفنزويلية في ليما، بيرو، الخميس، 9 يناير/كانون الثاني 2025 Martin Mejia/AP

وعبر منصة "إكس" مساء الخميس، أكدت ماتشادو أنها "في مكان آمن" وأنها أكثر إصرارًا على الإطاحة بمادورو. كما ذكرت أن شخصًا أصيب بالرصاص عندما تدخلت قوات الأمن لاعتقالها.

من جهتها، نفت الحكومة الفنزويلية، ممثلة بوزير الاتصالات فريدي نانيز، احتجاز ماتشادو، واتهمت المعارضة بمحاولة نشر أخبار كاذبة لإثارة أزمة دولية. وقال نانيز: "لا يجب أن يفاجأ أحد، خاصة وأن هذه الأخبار تأتي من الفاشيين الذين يقفون وراء هذه الحيل القذرة".

الشرطة تستحوذ على الشاحنة التي ألقت منها زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو خطابًا أمام أنصارها في مظاهرة في كاراكاس، فنزويلا، الخميس 9 يناير/كانون الثاني 2025 Ariana Cubillos/AP

جاءت الاحتجاجات قبل يوم واحد من أداء مادورو اليمين لفترة رئاسية ثالثة، رغم وجود أدلة تشير إلى خسارته الانتخابات لصالح مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس. قوبلت الانتخابات بإدانة دولية، واعتراف العديد من الدول بغونزاليس كرئيس منتخب.

وفي هذا السياق، حذر غونزاليس، الذي كان في جمهورية الدومينيكان، قوات الأمن من مغبة اللعب بالنار، مطالبًا بالإفراج الفوري عن ماتشادو. وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "لا تعبثوا بالنار".

شهدت الاحتجاجات انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن وفرق شبه عسكرية موالية للحكومة، في محاولة واضحة لترهيب المتظاهرين. أبدى العديد من المشاركين، الذين ارتدى بعضهم ألوان العلم الفنزويلي، تردداً في النزول بأعداد كبيرة خوفاً من الاعتقالات التعسفية.

مؤيدو زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل يوم من تنصيبه لولاية ثالثة، فنزويلا، الخميس، 9 يناير/كانون الثاني 2025 AP

مع تزايد التوترات السياسية، يبقى المجتمع الدولي في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في فنزويلا، وسط مخاوف من تصعيد القمع السياسي وتدهور حقوق الإنسان في البلاد.