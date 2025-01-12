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رئيس الوزراء الكندي الأسبق لترامب "من رجل عجوز إلى آخر.. هزّ رأسك!"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في فندق قبل بدء قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، 2018
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في فندق قبل بدء قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، 2018 Copyright Martin Mejia/AP
Copyright Martin Mejia/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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نصح رئيس الوزراء الكندي الأسبق جان كريتيان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإعادة التفكير في تصريحاته الأخيرة بشأن كندا، قائلًا: "هزّ رأسك".

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وقال كريتيان في مقال نشرته صحيفة "غلوب أند ميل" بمناسبة عيد ميلاده الـ91، إن كندا لن توافق أبدًا على أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيدًا باستقلال بلاده.

وأضاف الزعيم الكندي أن تصريحات ترامب الأخيرة تعد "إهانة غير مقبولة على الإطلاق وتهديدًا للسيادة الكندية".

وبسخرية وقسوة، كتب كريتيان: "إلى دونالد ترامب، من رجل عجوز إلى آخر، هزّ رأسك!"

واستنكر كريتيان قائلًا: "ما الذي يمكن أن يجعلك تعتقد أن الكنديين قد يتخلون عن أفضل بلد في العالم للانضمام إلى الولايات المتحدة؟"

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وذكر رئيس الوزراء الأسبق: "إذا كنتم تعتقدون أن تهديدنا وإهانتنا سيكسبنا إلى صفكم، فأنتم لا تعرفون شيئًا عنا. قد نبدو لطيفين ومعتدلين، ولكن لا تخطئوا، فنحن نتحلى بالشجاعة والصلابة."

مزاح ترامب يثير الجدل على منصات التواصل الاجتماعي

وكان مزاح ترامب بشأن أن تصبح كندا "الولاية الحادية والخمسين" قد قوبل بانتقادات حادة، ولهجة قاسية من السياسيين الكنديين. بحيث جاء هذا التصريح في وقتٍ عصيب لرئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو، الذي كان يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تهديدات الزعيم الجمهوري بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% المنتجات الكندية.

يذكر أن واشنطن تستورد نحو 60% من نفطها الخام من أوتاوا، وتعبر الحدود ما يقرب من 3.6 مليار دولار كندي (2.7 مليار دولار أمريكي) من السلع والخدمات كل يوم.

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