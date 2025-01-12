رئيس الوزراء الكندي الأسبق لترامب "من رجل عجوز إلى آخر.. هزّ رأسك!"

بقلم: يورونيوز

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وقال كريتيان في مقال نشرته صحيفة "غلوب أند ميل" بمناسبة عيد ميلاده الـ91، إن كندا لن توافق أبدًا على أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيدًا باستقلال بلاده.

وأضاف الزعيم الكندي أن تصريحات ترامب الأخيرة تعد "إهانة غير مقبولة على الإطلاق وتهديدًا للسيادة الكندية".

وبسخرية وقسوة، كتب كريتيان: "إلى دونالد ترامب، من رجل عجوز إلى آخر، هزّ رأسك!"

واستنكر كريتيان قائلًا: "ما الذي يمكن أن يجعلك تعتقد أن الكنديين قد يتخلون عن أفضل بلد في العالم للانضمام إلى الولايات المتحدة؟"

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وذكر رئيس الوزراء الأسبق: "إذا كنتم تعتقدون أن تهديدنا وإهانتنا سيكسبنا إلى صفكم، فأنتم لا تعرفون شيئًا عنا. قد نبدو لطيفين ومعتدلين، ولكن لا تخطئوا، فنحن نتحلى بالشجاعة والصلابة."

مزاح ترامب يثير الجدل على منصات التواصل الاجتماعي

وكان مزاح ترامب بشأن أن تصبح كندا "الولاية الحادية والخمسين" قد قوبل بانتقادات حادة، ولهجة قاسية من السياسيين الكنديين. بحيث جاء هذا التصريح في وقتٍ عصيب لرئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو، الذي كان يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تهديدات الزعيم الجمهوري بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% المنتجات الكندية.

يذكر أن واشنطن تستورد نحو 60% من نفطها الخام من أوتاوا، وتعبر الحدود ما يقرب من 3.6 مليار دولار كندي (2.7 مليار دولار أمريكي) من السلع والخدمات كل يوم.