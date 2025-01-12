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بايدن يدعو لوقف فوري للنار في غزة والجيش الإسرائيلي يغير أساليب قتاله بشمال القطاع بعد تكبده خسائر

البث المباشر انتهى
جنازة جندي إسرائيلي قتل في شمال غزة دفن في مقبرة عسكرية 12/01/2025
جنازة جندي إسرائيلي قتل في شمال غزة دفن في مقبرة عسكرية 12/01/2025 حقوق النشر Ohad Zwigenberg/AP.
حقوق النشر Ohad Zwigenberg/AP.
بقلم: يورونيوز
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ464 وسط تفاؤل كبير بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل 20 يناير الجاري، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق وأن "يومًا حاسمًا" بانتظار الإسرائيليين.

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يأتي ذلك فيما يستمر الجيش الإسرائيلي في قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة المنكوب، حيث يسقط عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين. وقد شهد اليوم قصفًا لمناطق شرق النصيرات ومخيم البريج والمناطق الغربية لدير البلح، فضلًا عن مدينة رفح.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الجيش قرر تغيير أسلوبه القتالي في بيت حانون بعدما ُقتل 4 من جنود لواء "ناحال" وأصيب 6 آخرين في المعارك البرية.

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابة 8 جنود، بينهم 3 في حالة خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى بجباليا الجمعة الماضية.

أما في لبنان، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع جريحين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كونين الجنوبية في وقت سابق.

آخر تطورات الحرب في يومها الـ464:

انتقل إلى اختصارات الوصول
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