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الصين: انطلاق موسم الصيد الشتوي في بحيرة بوستن.. مزاد واعد وأسماك استثنائية

انطلاق موسم الصيد الشتوي في بحيرة بوستن بالصين
انطلاق موسم الصيد الشتوي في بحيرة بوستن بالصين Copyright CNS via AP
Copyright CNS via AP
بقلم: يورونيوز
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شهدت بحيرة بوستن في منطقة شينجيانغ الصينية انطلاقة استثنائية لموسم الصيد الشتوي، يوم السبت، وخطف اليوم الأول الأنظار بصيد مميز وأجواء مفعمة بالحيوية.

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وفي أجواء تنافسية خلال مزاد علني، تم بيع سمكة "مبروك الحشائش" تزن 18 كيلوغرامًا بمبلغ 118,800 يوان (ما يعادل 16,201 دولار أمريكي)، وهو مبلغ يرمز إلى الحظ الجيد والازدهار، مما أضفى أجواء مميزة على افتتاح الموسم.

بيع سمكة بمبلغ 16,201 دولار أمريكي خلال مزاد علني
بيع سمكة بمبلغ 16,201 دولار أمريكي خلال مزاد علنيCNS via AP

وتعد بحيرة بوستن الأكبر من نوعها في الصين، إذ تمتد على مساحة مائية تتجاوز 1600 كيلومتر مربع، وتعتبر أكبر قاعدة لصيد الأسماك في شينجيانغ.

وتستضيف المنطقة سنويًا خلال شهر كانون الثاني/يناير فعاليات الصيد الشتوي، التي لا تقتصر على عرض الثروة السمكية فحسب، بل تجذب أيضًا الزوار والسياح للاستمتاع بجمال البحيرة ومواردها المائية الغنية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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