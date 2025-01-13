الصين: انطلاق موسم الصيد الشتوي في بحيرة بوستن.. مزاد واعد وأسماك استثنائية

بقلم: يورونيوز

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وفي أجواء تنافسية خلال مزاد علني، تم بيع سمكة "مبروك الحشائش" تزن 18 كيلوغرامًا بمبلغ 118,800 يوان (ما يعادل 16,201 دولار أمريكي)، وهو مبلغ يرمز إلى الحظ الجيد والازدهار، مما أضفى أجواء مميزة على افتتاح الموسم.

بيع سمكة بمبلغ 16,201 دولار أمريكي خلال مزاد علني CNS via AP

وتعد بحيرة بوستن الأكبر من نوعها في الصين، إذ تمتد على مساحة مائية تتجاوز 1600 كيلومتر مربع، وتعتبر أكبر قاعدة لصيد الأسماك في شينجيانغ.

وتستضيف المنطقة سنويًا خلال شهر كانون الثاني/يناير فعاليات الصيد الشتوي، التي لا تقتصر على عرض الثروة السمكية فحسب، بل تجذب أيضًا الزوار والسياح للاستمتاع بجمال البحيرة ومواردها المائية الغنية.