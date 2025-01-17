سبيس إكس تعلن عن فشل اختبار مركبة "ستارشيب" بعد 8 دقائق من الإقلاع

بقلم: يورونيوز

اعلان

تمكن معزز "سوبر هيفي" من العودة بنجاح إلى برج الإطلاق بعد حوالي سبع دقائق من انفصال "ستارشيب" عنه. ومع ذلك، أعلنت الشركة لاحقًا عن فقدانها "جميع الاتصالات" مع المرحلة العلوية للمركبة.

وقالت المتحدثة باسم سبيس إكس، كيت تايس، في مقابلة بثت عبر الإنترنت: "نؤكد أننا فقدنا المركبة، لكننا في انتظار التأكد من ذلك."

تعد هذه الرحلة جزءاً من اختبار جديد لشركة سبيس إكس يهدف إلى استكشاف حدود قدرة "ستارشيب" على الطيران في الظروف القاسية.

وكانت الشركة قد أوضحت في وقت سابق أن هذه الرحلة تعد اختبارًا تقنيًا يهدف إلى جمع معلومات قيّمة حول أداء المركبة في مراحل مختلفة من الإقلاع.

وتعليقًا على الحادث، أكدت سبيس إكس أن هذه الرحلة تم تصميمها بشكل اختباري، مع التوقعات بأن النجاح ليس مضمونًا. وأكدت الشركة أن الهدف هو اختبار إمكانيات المركبة واكتشاف حدودها في ظل ظروف صعبة.