إصابة 30 شخصا بعضهم بجروح خطرة بحادثة مصعد التزلج في منتجع إسباني في جبال البرانس

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ووقع الحادث يوم السبت الماضي في منتجع التزلج في أستون، أراغون، عندما سقط أحد الكراسي المتحركة نتيجة انقطاع أحد المشابك في نهاية التلفريك وليس الكابل. أسفر الحادث عن إصابة ما يقرب من 30 شخصًا بجروح، منهم تسعة أشخاص في حالة خطيرة للغاية وثمانية في حالة خطيرة، وفقًا لتقارير حكومة أراغون.

وتم نقل امرأة واحدة تعتبر الأكثر خطورة بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى ميغيل سيرفيت في سرقسطة. كانت الاستجابة لحالة الطوارئ ضخمة، حيث تم تعبئة أربع طائرات هليكوبتر من سرقسطةوتيرويلوالحرس المدنيونافارا.

فيما قامت خدمة الطوارئ 061 بنشر موارد طبية كبيرة، بما في ذلك 24 وحدة دعم الحياة الأساسية، وخمس وحدات عناية مركزة متنقلة، وثلاث وحدات دعم حياة متقدمة مع طاقم تمريض و14 سيارة إسعاف تقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز صحي ميداني في الموقع.

كما تم تفعيلالمستشفيات في المنطقة، بما في ذلك مستشفيات جاكا وهويسكا وميغيل سيرفيت وكلينيكو يونيفرسيتاريو ورويو فيلانوفا وبارباسترو لاستقبال المصابين.

وقد تم إخلاء منتجع التزلج بالكامل وإغلاقه. وقد توجه رئيس أراغون، خورخي أزكون، إلى موقع الحادث مع الوزير الإقليمي للرئاسة روبيرتو بيرموديز دي كاسترو للإشراف على عمليات الإنقاذ ورعاية الضحايا.

كما أبدى رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، دعمه بعد هذا الحادث المشؤوم من خلال منشور على شبكة التواصل الاجتماعي x.com الخاصة بإيلون ماسك.

ويشارك في عملية الطوارئ أيضاً الحرس المدنيومتطوعو الحماية المدنية وفنيو الحماية المدنية من حكومة أراغون الذين يعملون معاً للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.