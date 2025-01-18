Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

إصابة 30 شخصا بعضهم بجروح خطرة بحادثة مصعد التزلج في منتجع إسباني في جبال البرانس

إيبون دومينجيز - المتحدث باسم الشرطة
إيبون دومينجيز - المتحدث باسم الشرطة Copyright x.com
Copyright x.com
بقلم: Jesús Maturanaيورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

أسفر حادث وقع في منتجع أستون للتزلج عن إصابة نحو 30 شخصًا، تسعة منهم في حالة خطيرة للغاية، وهرعت مروحيات الهليكوبتر والعديد من المركبات الطبية لإغاثة المصابين.

اعلان

ووقع الحادث يوم السبت الماضي في منتجع التزلج في أستون، أراغون، عندما سقط أحد الكراسي المتحركة نتيجة انقطاع أحد المشابك في نهاية التلفريك وليس الكابل. أسفر الحادث عن إصابة ما يقرب من 30 شخصًا بجروح، منهم تسعة أشخاص في حالة خطيرة للغاية وثمانية في حالة خطيرة، وفقًا لتقارير حكومة أراغون.

وتم نقل امرأة واحدة تعتبر الأكثر خطورة بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى ميغيل سيرفيت في سرقسطة. كانت الاستجابة لحالة الطوارئ ضخمة، حيث تم تعبئة أربع طائرات هليكوبتر من سرقسطةوتيرويلوالحرس المدنيونافارا.

فيما قامت خدمة الطوارئ 061 بنشر موارد طبية كبيرة، بما في ذلك 24 وحدة دعم الحياة الأساسية، وخمس وحدات عناية مركزة متنقلة، وثلاث وحدات دعم حياة متقدمة مع طاقم تمريض و14 سيارة إسعاف تقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز صحي ميداني في الموقع.

كما تم تفعيلالمستشفيات في المنطقة، بما في ذلك مستشفيات جاكا وهويسكا وميغيل سيرفيت وكلينيكو يونيفرسيتاريو ورويو فيلانوفا وبارباسترو لاستقبال المصابين.

وقد تم إخلاء منتجع التزلج بالكامل وإغلاقه. وقد توجه رئيس أراغون، خورخي أزكون، إلى موقع الحادث مع الوزير الإقليمي للرئاسة روبيرتو بيرموديز دي كاسترو للإشراف على عمليات الإنقاذ ورعاية الضحايا.

كما أبدى رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، دعمه بعد هذا الحادث المشؤوم من خلال منشور على شبكة التواصل الاجتماعي x.com الخاصة بإيلون ماسك.

ويشارك في عملية الطوارئ أيضاً الحرس المدنيومتطوعو الحماية المدنية وفنيو الحماية المدنية من حكومة أراغون الذين يعملون معاً للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

غزة قبل النزوح الأخير.. "سننام مرتاحين وسيتوقف شلال الدم والخوف".. حكايات عائلات فلسطينية تشتتت

الآلاف في لندن يتظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على غزة والشرطة تعتقل 8 أشخاص

"لن يشترينا لن نسمح له".. سكان غرينلاند يتحدون رغبة ترامب في الاستيلاء على جزيرتهم