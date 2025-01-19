بدء سريان الهدنة في غزة: حماس تفرج عن 3 أسيرات إسرائيليات وبدء عودة النازحين إلى بيوتهم المهدّمة

بقلم: يورونيوز

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وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بمقتل 19 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 36 آخرين في غارات إسرائيلية على القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ عند الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه.

وفي هذه الأثناء، سلّمت حركة حماس أسماء ثلاث أسيرات من المفترض إطلاق سراحهن عصر اليوم، وهنّ: رومي جونين، وإميلي دماري، ودورون شطنبر خير اثنتان منهن تحملان الجنسية الرومانية والبريطانية.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن شاحنات المساعدات ستبدأ بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وفي سياق متصل، أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراء حزب "قوة يهودية" قدّموا استقالتهم من الحكومة.