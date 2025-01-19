Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

بدء سريان الهدنة في غزة: حماس تفرج عن 3 أسيرات إسرائيليات وبدء عودة النازحين إلى بيوتهم المهدّمة

البث المباشر انتهى
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار المروع بمدينة رفح جنوب قطاع غزة مع دخول وقف النار حير التنفيذ. 19/01/2025
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار المروع بمدينة رفح جنوب قطاع غزة مع دخول وقف النار حير التنفيذ. 19/01/2025 Copyright Jehad Alshrafi/AP
Copyright Jehad Alshrafi/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

بعد حرب طاحنة استمرت 471 يومًا، تدفّق العائدون الفلسطينيون إلى شمال قطاع غزة مع فجر أول يوم لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وشُوهد المئات وهم يسيرون على أرض شبه محروقة، متجهين نحو منازلهم أو ركامها. في الأثناء، استمرّ الجيش الإسرائيلي في قصفه للقطاع موقعا قتلى وجرحى.

اعلان

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بمقتل 19 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 36 آخرين في غارات إسرائيلية على القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ عند الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه.

وفي هذه الأثناء، سلّمت حركة حماس أسماء ثلاث أسيرات من المفترض إطلاق سراحهن عصر اليوم، وهنّ: رومي جونين، وإميلي دماري، ودورون شطنبر خير اثنتان منهن تحملان الجنسية الرومانية والبريطانية.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن شاحنات المساعدات ستبدأ بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وفي سياق متصل، أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراء حزب "قوة يهودية" قدّموا استقالتهم من الحكومة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

وزير الخارجية الإسرائيلي: نعترف بأننا لم نقضِ على حماس وسننظر في وقف دائم لإطلاق النار بعد 16 يومًا

بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اليونيسف: 35 طفلًا يُقتلون يوميًا في غزة و15 يُصابون بإعاقات مستدامة على مدار 14 شهرا