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عاصفة غير مسبوقة تضرب مورمانسك الروسية: تساقط كثيف للثلوج يشل الحياة اليومية

الثلوج تغطي شوارع مدينة مورمانسك في شمال غرب روسيا
الثلوج تغطي شوارع مدينة مورمانسك في شمال غرب روسيا Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم: يورونيوز
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تعرضت مدينة مورمانسك في شمال غرب روسيا لعاصفة ثلجية عنيفة يوم الثلاثاء، حيث سجلت المدينة تساقطا كثيفا للثلوج يعادل نصف المعدل الشهري للأمطار.

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وصرح رئيس بلدية مورمانسك، يوري سيرديتشكين، أن السلطات المحلية استجابت للأزمة بتعبئة أكثر من 100 مركبة و150 عاملا لإزالة الثلوج المتراكمة في شوارع المدينة.

وتعد مورمانسك من أكبر المدن الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية، حيث تتعرض بشكل متكرر لظروف جوية قاسية خلال فصل الشتاء.

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