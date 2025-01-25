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فيديو: لحظة تسليم حماس 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر ضمن الدفعة الثانية لوقف إطلاق النار

المجندات الإسرائيليات نعمة ليفي ودانييلا جلبوع وكارينا عريف وليري الباغ قبل تسليمهن للصليب الأحمر في مدينة غزة، السبت 25 يناير/كانون الثاني 2025
المجندات الإسرائيليات نعمة ليفي ودانييلا جلبوع وكارينا عريف وليري الباغ قبل تسليمهن للصليب الأحمر في مدينة غزة، السبت 25 يناير/كانون الثاني 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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أفرجت حركة حماس يوم السبت عن 4 جنديات إسرائيليات بعد احتجازهن لمدة 15 شهرًا، وسلمتهن إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة. جاء ذلك في إطار تبادل مقرر مع إسرائيل يشمل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني.

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تعد هذه الدفعة الثانية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع الماضي. وينص الاتفاق على أن تلتزم إسرائيل بالإفراج عن 50 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها، بينهم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية. كما يركز على تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

في المقابل، شهد ميدان في تل أبيب أجواء من الهتافات والتصفيق الحار عندما بثت شاشة كبيرة لقطات تُظهر تسليم أربع جنديات إسرائيليات من حماس إلى الصليب الأحمر داخل قطاع غزة.

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وتفاعل الحاضرون في الميدان بعاطفة واضحة، حيث تبادل بعضهم العناق والدموع بينما كانوا يمسكون بأيدي بعضهم البعض. ارتدى العديد منهم قمصانًا صفراء كتب عليها "أنت لست وحدك"، في تعبير عن الدعم والتضامن.

وكانت الدفعة الأولى من التبادل قد تمت يوم الأحد الماضي، وشهدت الإفراج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين و90 أسيرًا فلسطينيًا.

يذكر أن الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة قد أسفرت عن مقتل أكثر من 47,000 فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

المصادر الإضافية • أب

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