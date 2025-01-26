13 قتيلاً من قوات حفظ السلام الدولية في اشتباكات عنيفة في شرق الكونغو الديمقراطية

بقلم: يورونيوز

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حققت حركة 23 مارس تقدما ميدانيا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، حيث فرضت حصارا على مدينة غوما في شرق الكونغو الديمقراطية، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني شخص وتعد مركزا مهما للجهود الأمنية والإنسانية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتأجيل الاجتماع الطارئ لمناقشة العنف المتصاعد إلى صباح اليوم الأحد، بعد أن كانت الكونغو قد طلبت عقده يوم الاثنين.

ومن جانبه، أعلن الجيش الكونغولي يوم السبت أنه تمكن من صد هجوم حركة 23 مارس على مدينة غوما، وذلك بمساعدة القوات المتحالفة مثل قوات الأمم المتحدة وجنود من بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (ساميدرك).

وفي تعليق لها، قالت كيت هيكسون، مديرة المناصرة لشؤون أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة، لوكالة "أسوشيتد برس": "من الواضح أن حركة 23 مارس المدعومة من رواندا تستغل الانتقال الرئاسي في الولايات المتحدة للتقدم نحو غوما، مما يعرض آلاف المدنيين للخطر".

وتتهم الكونغو والولايات المتحدة وخبراء الأمم المتحدة رواندا بتقديم الدعم لحركة 23 مارس، التي تتكون أساسا من عناصر من عرقية التوتسي الذين انشقوا عن الجيش الكونغولي منذ أكثر من عقد.

وصل الجرحى جراء القتال بين متمردي حركة إم23 والقوات المسلحة الكونغولية إلى مستشفى سي بي سي إيه ندوشو في مدينة غوما، يوم الخميس 23 يناير 2025. Moses Sawasawa/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

وتنفي حكومة رواندا هذه الاتهامات، إلا أنها اعترفت العام الماضي بوجود قوات وأنظمة صواريخ في شرق الكونغو لحماية أمنها، مشيرة إلى حشد القوات الكونغولية بالقرب من الحدود. ويقدر خبراء الأمم المتحدة أن عدد الجنود الروانديين في الكونغو يصل إلى نحو 4000 جندي.

وفي مكان آخر، شوهد الحطام المحترق لمركبة قتال مدرعة بيضاء تحمل علامات الأمم المتحدة على الطريق بين غوما وساكي يوم السبت، حيث دارت معظم الاشتباكات في الأيام الأخيرة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه تم قتل اثنين من قوات حفظ السلام الجنوب أفريقية يوم الجمعة، بينما قتل أحد أفراد القبعات الزرقاء من أوروغواي يوم السبت. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث في هذا الشأن علنا.

كما أفادت الأمم المتحدة في ملاوي يوم السبت، بمقتل ثلاثة جنود ملاويين من قوات حفظ السلام في شرق الكونغو.

وأعلنت وزارة الدفاع الجنوب أفريقية في بيان لها، أن سبعة جنود من قوات حفظ السلام الجنوب أفريقية لقوا حتفهم أيضا في اشتباكات مع حركة 23 مارس خلال اليومين الماضيين.

وفي بيان صادر عن جيش أوروغواي يوم السبت، تم تحديد هوية أحد الجنود الذين قتلوا في الكونغو وهو رودولفو ألفاريز، الذي كان جزءا من الكتيبة الأوروغوايية الرابعة.

وأكد الجيش أن الوحدة تعمل "دون انقطاع للامتثال لتفويض الأمم المتحدة وضمان إجلاء الأفراد المدنيين والعسكريين غير الأساسيين من مدينة غوما".

وأضاف الجيش أنه "تم اتخاذ تدابير متعددة لتحسين أمن قواتنا التي تعمل في ظروف غير مواتية"، مشيرا إلى أن أربعة من قوات حفظ السلام الأوروغوايية أصيبوا أيضا، تم إجلاء أحدهم إلى أوغندا لتلقي العلاج بينما ظل الثلاثة الآخرون في غوما.

وصل عدد من الفارين من تقدم متمردي حركة 23 مارس إلى مدينة غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر القوارب يوم الأربعاء، 22 يناير 2025. Moses Sawasawa/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

ومنذ عام 2021، تعمل حكومة الكونغو والقوات المتحالفة معها، بما في ذلك قوات بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات الأمم المتحدة، على إبعاد حركة 23 مارس عن غوما.

ودخلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة أيضًا باسم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى الكونغو منذ أكثر من عقدين من الزمن، ولديها حوالي 14,000 جندي من قوات حفظ السلام على الأرض.

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وكان وزير الدفاع الجنوب أفريقي، أنجي موتشيكا، يزور قوات بلاده المتمركزة في الكونغو ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في اليوم الذي قُتل فيه الجنود.