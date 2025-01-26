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مركز "باغ" في جنوب أفريقيا ينقذ مئات الكلاب وسط تحديات طبية ومالية

مركز "باغ" في جنوب أفريقيا ينقذ مئات الكلاب وسط تحديات طبية ومالية كبيرة
مركز "باغ" في جنوب أفريقيا ينقذ مئات الكلاب وسط تحديات طبية ومالية كبيرة حقوق النشر AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
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تدير شيرلي جاو وزوجها مركزا مخصصا لإنقاذ الكلاب من فصيلة الباغ في جنوب أفريقيا، حيث يعكفان على رعاية 208 كلاب حاليا. يقيم بعض هذه الكلاب في مركز الإنقاذ، بينما يتم رعاية البعض الآخر في بيوت الحضانة في مدينتي جوهانسبرغ وكيب تاون.

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وأكدت شيرلي، التي تعمل طوال الأسبوع كمنقذة للكلاب، أن عدد الكلاب التي تحتاج إلى مساعدة قد زاد بسبب مغادرة العديد من الأشخاص إلى دول أخرى. توضح أن تكلفة نقل الحيوانات إلى الخارج أصبحت باهظة، بينما تمنع بعض البلدان دخول الحيوانات عند استئجار العقارات.

يوفر مركز الإنقاذ خدمات طبية عبر عيادته البيطرية الخاصة، التي تساعد في علاج الأمراض، وإجراء العمليات الجراحية، والتعقيم. تتراوح تكاليف الرعاية الطبية للكلاب في المركز إلى حوالي 38,000 دولار سنويا، أي ما يعادل 700,000 راند جنوب أفريقي.

المصادر الإضافية • أب

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