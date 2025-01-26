مركز "باغ" في جنوب أفريقيا ينقذ مئات الكلاب وسط تحديات طبية ومالية

بقلم: يورونيوز

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وأكدت شيرلي، التي تعمل طوال الأسبوع كمنقذة للكلاب، أن عدد الكلاب التي تحتاج إلى مساعدة قد زاد بسبب مغادرة العديد من الأشخاص إلى دول أخرى. توضح أن تكلفة نقل الحيوانات إلى الخارج أصبحت باهظة، بينما تمنع بعض البلدان دخول الحيوانات عند استئجار العقارات.

يوفر مركز الإنقاذ خدمات طبية عبر عيادته البيطرية الخاصة، التي تساعد في علاج الأمراض، وإجراء العمليات الجراحية، والتعقيم. تتراوح تكاليف الرعاية الطبية للكلاب في المركز إلى حوالي 38,000 دولار سنويا، أي ما يعادل 700,000 راند جنوب أفريقي.