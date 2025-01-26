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اتفاق لإطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود قبل يوم السبت ومقتل 22 شخصا برصاص إسرائيلي في جنوب لبنان

يتجمع النازحون الفلسطينيون مع أمتعتهم بالقرب من حاجز طريق في شارع صلاح الدين، في انتظار العودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من قطاع غزة، الأحد 26 يناير 2025
يتجمع النازحون الفلسطينيون مع أمتعتهم بالقرب من حاجز طريق في شارع صلاح الدين، في انتظار العودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من قطاع غزة، الأحد 26 يناير 2025 حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً لسكان قطاع غزة من الاقتراب من محور نتساريم، معلناً استمرار إغلاقه أمام عودة النازحين. وشددت إسرائيل على ضرورة الإفراج عن الأسيرة أربيل يهودا قبل السماح بعودة الغزيين إلى الشمال.

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في الوقت نفسه، احتشد عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين قرب المحور، بانتظار فتح طريقَي الرشيد وصلاح الدين، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم لإجبارهم على التراجع.

من جهته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من غزة، مشيراً إلى الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية. بدوره، رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بمبادرة ترامب، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين.

في لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم. وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع في وقت لا يزال فيه الجيش متمركزًا في المنطقة، رغم انقضاء الموعد النهائي لانسحاب قواته.

وكان الاتفاق الأمريكي قد حدد مهلة 60 يوماً لسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لكن إسرائيل أعلنت إبقاء قواتها بعد انتهاء المهلة. في المقابل، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بالتسويف في تنفيذ الانسحاب، بينما أكدت القوات الإسرائيلية أنها تحقق في الحادث.

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