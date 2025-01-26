"لقد دفعوا ثمنها".. ترامب يعيد إحياء صفقة القنابل مع إسرائيل ونتنياهو يشيد بالخطوة

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وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان": "رفعنا الحظر عنها اليوم، وسيحصلون عليها. لقد دفعوا ثمنها وكانوا ينتظرونها منذ وقت طويل. تلك القنابل كانت في المخازن".

وفي وقت سابق، كتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "الكثير من الأشياء التي طلبتها إسرائيل ودفعت ثمنها في طريقها الآن".

نتنياهو يشكر ترامب على "الأدوات الدفاعية"

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، مشيدًا بترامب لتزويد إسرائيل بما وصفه بـ"الأدوات الضرورية" للدفاع عن نفسها.

وفي بيان مصور، قال نتنياهو: "شكرًا لك ترامب على الوفاء بوعدك بمنح إسرائيل الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، ومواجهة أعدائنا المشتركين، وتأمين مستقبل من السلام والازدهار".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن شكره لترامب لنقل "شحنة دفاعية حاسمة" إلى إسرائيل.

ويُذكر أن بايدن كان قد علّق تسليم هذه القنابل في أيار/ مايو 2024، محذرًا من أن استخدام ذخائر كبيرة بهذا الحجم في المناطق المكتظة بالسكان قد يتسبب في "مأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة".

وجاء قرار ترامب وسط استمرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة مطلع الأسبوع الماضي. ورغم تبادل الطرفين، أمس السبت، دفعة ثانية من الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن التوترات لا تزال تخيم على الأجواء، في انتظار استقرار أوسع للوضع الميداني.