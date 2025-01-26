Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

"لقد دفعوا ثمنها".. ترامب يعيد إحياء صفقة القنابل مع إسرائيل ونتنياهو يشيد بالخطوة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بواشنطن، 28 يناير 2020.
الرئيس الأم��يكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بواشنطن، 28 يناير 2020. حقوق النشر  Susan Walsh/AP
حقوق النشر Susan Walsh/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر تعليمات للجيش برفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل. وجاء القرار، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، ليعيد إحياء صفقة متوقفة منذ أشهر.

اعلان

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان": "رفعنا الحظر عنها اليوم، وسيحصلون عليها. لقد دفعوا ثمنها وكانوا ينتظرونها منذ وقت طويل. تلك القنابل كانت في المخازن". 

وفي وقت سابق، كتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "الكثير من الأشياء التي طلبتها إسرائيل ودفعت ثمنها في طريقها الآن". 

نتنياهو يشكر ترامب على "الأدوات الدفاعية"

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، مشيدًا بترامب لتزويد إسرائيل بما وصفه بـ"الأدوات الضرورية" للدفاع عن نفسها.

وفي بيان مصور، قال نتنياهو: "شكرًا لك ترامب على الوفاء بوعدك بمنح إسرائيل الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، ومواجهة أعدائنا المشتركين، وتأمين مستقبل من السلام والازدهار". 

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن شكره لترامب لنقل "شحنة دفاعية حاسمة" إلى إسرائيل.

ويُذكر أن بايدن كان قد علّق تسليم هذه القنابل في أيار/ مايو 2024، محذرًا من أن استخدام ذخائر كبيرة بهذا الحجم في المناطق المكتظة بالسكان قد يتسبب في "مأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة". 

Related

وجاء قرار ترامب وسط استمرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة مطلع الأسبوع الماضي. ورغم تبادل الطرفين، أمس السبت، دفعة ثانية من الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن التوترات لا تزال تخيم على الأجواء، في انتظار استقرار أوسع للوضع الميداني.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

حتى إشعار آخر.. نتنياهو يمدد بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد انتهاء الـ60 يوما

حرب غزة بيومها الـ470: وقف النار يبدأ عند 08:30 صباحا.. ونتنياهو يهدد بالعودة إلى القتال بطرق جديدة

شركة "ميتا" تنتهك سياساتها الإعلانية: كيف سمحت بجمع تبرعات لعتاد الجيش الإسرائيلي؟