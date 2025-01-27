مشاهد جوية تُظهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعودون إلى شمال غزة

بقلم: يورونيوز

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وشوهدت حشود ضخمة من الناس وهم يحملون متعلقاتهم الشخصية ويسيرون على الأقدام على طول الطريق الساحلي، في مشهد يعكس تحولًا مفاجئًا عن النزوح الجماعي الذي حدث في بداية الحرب. هذا المشهد جاء في وقت كان فيه العديد من الفلسطينيين يخشون أن يكون النزوح أمرًا دائمًا.

وعبر الفلسطينيون الذين عاشوا لأكثر من عام في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، عن رغبتهم الشديدة في العودة إلى منازلهم، رغم إدراكهم بأنها قد تكون قد تعرضت للتدمير.

كما اعتبر العديد منهم هذه العودة بمثابة تصرف من الثبات والصمود أمام الهجوم العسكري الإسرائيلي، ورفضًا للاقتراحات التي كانت تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، وهو ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.