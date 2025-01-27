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مشاهد جوية تُظهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعودون إلى شمال غزة

نازحون فلسطينيون يعودون إلى منازلهم في شمال قطاع غزة يوم الاثنين 27 يناير 2025
نازحون فلسطينيون يعودون إلى منازلهم في شمال قطاع غزة يوم الاثنين 27 يناير 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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عاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين يوم الاثنين إلى الجزء الأكثر تدميرًا في قطاع غزة، بعد أن رفعت إسرائيل الحصار عن المنطقة لأول مرة منذ الأسابيع الأولى من الحرب التي استمرت 15 شهرًا مع حماس، وفقًا لوقف إطلاق النار.

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وشوهدت حشود ضخمة من الناس وهم يحملون متعلقاتهم الشخصية ويسيرون على الأقدام على طول الطريق الساحلي، في مشهد يعكس تحولًا مفاجئًا عن النزوح الجماعي الذي حدث في بداية الحرب. هذا المشهد جاء في وقت كان فيه العديد من الفلسطينيين يخشون أن يكون النزوح أمرًا دائمًا.

وعبر الفلسطينيون الذين عاشوا لأكثر من عام في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، عن رغبتهم الشديدة في العودة إلى منازلهم، رغم إدراكهم بأنها قد تكون قد تعرضت للتدمير.

كما اعتبر العديد منهم هذه العودة بمثابة تصرف من الثبات والصمود أمام الهجوم العسكري الإسرائيلي، ورفضًا للاقتراحات التي كانت تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، وهو ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصادر الإضافية • أب

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