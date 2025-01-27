ميلوني توقع اتفاقيات اقتصادية مع السعودية بقيمة 10 مليارات يورو

بقلم: يورونيوز

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واجتمعت ميلوني مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خيمة تقليدية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إيطاليا والسعودية.

وفي تصريحاتها للصحفيين، أوضحت ميلوني أن الاتفاقيات التي تم توقيعها هي "بداية لمرحلة جديدة في التعاون الاستراتيجي مع هذا الشريك الهام في منطقة الخليج."

وأضافت أنة السعودية تمثل لاعبًا رئيسيًا في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في وقت حاسم لدفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

خلال اللقاء، تم مناقشة سبل دعم وقف إطلاق النار في غزة والعمل على التقدم نحو تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين. وأكدت ميلوني أن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية تعتبر خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وكان الاجتماع في العلا، المدينة التاريخية التي تشتهر بتشكيلاتها الصخرية الفريدة، والتي تم إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، ما أضفى بعدًا رمزيًا على هذا اللقاء المهم.