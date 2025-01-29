نجاة راكب واحد من أصل 21 في حادثة تحطم طائرة جنوب السودان

بقلم: يورونيوز

قالت إذاعة الأمم المتحدة، إن طائرة كانت تقل 21 راكبا وطاقما تحطمت في ولاية الوحدة بجنوب السودان يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل 20 شخصا.

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وذكرت إذاعة "مرايا"، التي تديرها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أن الطائرة كانت قد أقلعت من حقل نفطي في الولاية الشمالية قبل أن تتحطم. ولم يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل، في حين لم يرد وزير الإعلام، مايكل ماكوي، على الفور على طلب التعليق.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب السودان، الذي يعاني من آثار حرب أهلية طاحنة، شهد عدة حوادث تحطم طائرات في السنوات الأخيرة.

ففي سبتمبر 2018، لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة كانت في رحلة من العاصمة جوبا إلى مدينة ييرول.

كما وقع حادث آخر في عام 2015، عندما تحطمت طائرة شحن روسية الصنع، مما أسفر عن مقتل العشرات من الركاب بعد إقلاعها من مطار جوبا.