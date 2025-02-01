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لحظة تسليم حماس الأسيرين بيباس وكالدرون للصليب الأحمر في خان يونس ضمن الدفعة الرابعة للتبادل

الإسرائيلي عوفر كالديرون يلوح بيده قبل تسليمه إلى الصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، السبت 1 فبراير 2025
الإسرائيلي عوفر كالديرون يلوح بيده قبل تسليمه إلى الصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، السبت 1 فبراير 2025 حقوق النشر Abdel Kareem/AP
حقوق النشر Abdel Kareem/AP
بقلم: يورونيوز
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سلمت حركة حماس يوم السبت، أسيرين إسرائيليين هما ياردن بيباس (35 عامًا) وأوفير كالدرون (54 عامًا) إلى الصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الجولة الرابعة من عمليات التبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

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وفي مدينة غزة، أطلقت حماس سراح أسير آخر، هو الأمريكي الإسرائيلي كيث سيغال، البالغ من العمر 65 عامًا، وتم تسليمه للصليب الأحمر.

وتتوقع السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا في مقابل الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني في إطار الاتفاق الساري. كما أكدت إسرائيل أنها تلقت معلومات من حماس تفيد بأن 8 من الأسرى الإسرائيليين إما قُتلوا في الهجوم أو توفوا أثناء الأسر.

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وفي سياق آخر، من المتوقع السماح للجرحى الفلسطينيين بمغادرة غزة إلى مصر عبر معبر رفح، الذي كان قد أغلقته إسرائيل في مايو الماضي. وقد تم نشر بعثة مدنية من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة للتحضير لإعادة فتح المعبر في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الجرحى الفلسطينيين.

المصادر الإضافية • أب

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