لحظة تسليم حماس الأسيرين بيباس وكالدرون للصليب الأحمر في خان يونس ضمن الدفعة الرابعة للتبادل

بقلم: يورونيوز

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وفي مدينة غزة، أطلقت حماس سراح أسير آخر، هو الأمريكي الإسرائيلي كيث سيغال، البالغ من العمر 65 عامًا، وتم تسليمه للصليب الأحمر.

وتتوقع السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا في مقابل الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني في إطار الاتفاق الساري. كما أكدت إسرائيل أنها تلقت معلومات من حماس تفيد بأن 8 من الأسرى الإسرائيليين إما قُتلوا في الهجوم أو توفوا أثناء الأسر.

وفي سياق آخر، من المتوقع السماح للجرحى الفلسطينيين بمغادرة غزة إلى مصر عبر معبر رفح، الذي كان قد أغلقته إسرائيل في مايو الماضي. وقد تم نشر بعثة مدنية من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة للتحضير لإعادة فتح المعبر في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الجرحى الفلسطينيين.