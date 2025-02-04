إسبانيا: اعتقال 7 أشخاص بتهمة نشر التطرف عبر الرياضة ووسائل التواصل الاجتماعي

بقلم: يورزنيوز

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وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن المعتقلين، الذين لا تتجاوز أعمارهم 33 عاماً، تم توقيفهم في الفترة ما بين 20 و22 يناير/كانون الثاني في مقاطعات طليطلة وبونتيفيدرا ومدريد، مشيراً إلى أن التحقيقات لم تكشف عن وجود روابط بين المجموعات الثلاث.

وفي طليطلة، تم اعتقال ثلاثة أشخاص في مدينة فوينساليدا، من بينهم طالب يبلغ من العمر 21 عاماً وقاصر يبلغ 16 عاماً، وذلك بعد تحقيقات مشتركة بين الحرس المدني الإسباني والمديرية العامة لمراقبة التراب المغربية. وأشارت السلطات إلى أن المتهم الرئيسي كان يمارس "تأثيراً ملحوظاً" على محيطه لنشر الأفكار المتطرفة.

وفي بونتيفيدرا، تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و32 عاماً، اثنان منهم يحملان الجنسية الإسبانية والثالث مغربي الجنسية. أما في مدريد، فقد تم اعتقال شخص في الثلاثينات من عمره في مدينة ليغانيس.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه بهم، الذين وصفتهم السلطات بـ"المؤثرين المتطرفين"، كانوا يستغلون مشاركتهم في الأنشطة الرياضية ونشر محتوى رياضي لبث رسائل متطرفة، مستخدمين حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي يتابعها آلاف الأشخاص.

وأكدت التحقيقات أن المشتبه بهم كانوا يستخدمون مقاطع فيديو عنيفة من إنتاج تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بما في ذلك تسجيلات لهجمات انتحارية في مناطق النزاع. وقد تم تنفيذ هذه العمليات بالتعاون مع جهاز الاستخبارات المغربي (DGST) ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).

وقد أذنت المحكمة الوطنية الإسبانية بحبس اثنين من المعتقلين احتياطياً، فيما تم إطلاق سراح الباقين مع فرض تدابير احترازية فيما أشارت مصادر التحقيق إلى أن توقيت الاعتقالات جاء لمنع المشتبه بهم من استقطاب المزيد من الشباب.

يذكر أن عدد المعتقلين بتهم متعلقة بالتطرف في إسبانيا قد بلغ 11 شخصاً منذ بداية العام الجاري، في حين سجل عام 2023 اعتقال 81 شخصاً، وهو ثالث أعلى رقم في تاريخ البلاد بعد عامي 2004 و2005.