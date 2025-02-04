Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

مصادر سورية: الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل بلدة المعلقة بريف القنيطرة ويقوم بتفتيش منازل المدنيين

مدرعات عسكرية إسرائيلية تغلق الطريق المؤدي إلى مدينة القنيطرة السورية، الأحد 5 يناير 2025.
مدرعات عسكرية إسرائيلية تغلق الطريق المؤدي إلى مدينة القنيطرة السورية، الأحد 5 يناير 2025. حقوق النشر AP Photo/Mosa'ab Elshamy
حقوق النشر AP Photo/Mosa'ab Elshamy
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أكدت مصادر سورية، أن الجيش الإسرائيلي توغل داخل بلدة المعلقة في ريف القنيطرة، حيث قام بتفتيش منازل المدنيين.

اعلان

هذا وأشارت المصادر في وقت سابق إلى أن الجيش الإسرائيلي ألحق أضرارا كبيرة في مدينة السلام (المعروفة سابقا بمدينة البعث) بمحافظة القنيطرة قبل أن ينسحب منها، وذلك عقب توغله في المدينة بعد انهيار نظام بشار الأسد، حسبما نقلت وكالة الأناضول. 

هذا وقام الجنود الإسرائيليون بكتابة عبارات باللغة العبرية على جدران المباني، وجرفوا المنطقة المحيطة بمبنى المحكمة ومقر المحافظة.

وفيما يتعلق بالانسحاب، أكدت التقارير أن الجيش الإسرائيلي غادر يوم الأحد من مقر المحافظة ومبنى المحكمة في مدينة السلام، بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى في المحافظة. 

ووفقا لناشطين محليين، فإن إسرائيل قد احتلت منذ بداية توغلها في البلاد بعد الإطاحة بالأسد، 23 بلدة وقرية ومنطقة محاذية لخط وقف إطلاق النار في القطاعين الشمالي والجنوبي من المحافظة. 

Related

كما احتلت إسرائيل "سد المنطرة"، الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه في القنيطرة وأريافها، في خرق صارخ لاتفاقية "فك الاشتباك" الموقعة في عام 1974.

وفي هذا السياق، تواصلت القيادة السياسية السورية الجديدة مع جهات دبلوماسية محددة، بما في ذلك الأمم المتحدة ودول عربية وإقليمية، للضغط على إسرائيل من أجل انسحاب قواتها من المناطق التي توغلت فيها مؤخرا في جنوب سوريا.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

من قائد "تنظيم إرهابي" إلى رئيس انتقالي.. احتفالات في دمشق بعد تعيين الشرع رئيساً لسوريا

بضوء أخضر أمريكي.. قطر تدفع رواتب السوريين في القطاع العام باستثناء الداخلية والدفاع

أحمد الشرع يستعرض مهاراته في كرة السلة عشية زيارته إلى فرنسا