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الولايات المتحدة تبدأ أول رحلة ترحيل للمهاجرين إلى قاعدة غوانتانامو

أول رحلة ترحيل للمهاجرين تصل إلى قاعدة غوانتانامو البحرية ضمن خطة أمريكية جديدة
أول رحلة ترحيل للمهاجرين تصل إلى قاعدة غوانتانامو البحرية ضمن خطة أمريكية جديدة حقوق النشر ebu video
حقوق النشر ebu video
بقلم: يورونيوز
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وصلت يوم الثلاثاء أول رحلة ترحيل أمريكية تحمل مهاجرين محتجزين إلى قاعدة غوانتانامو البحرية، في خطوة تعتبر جزءًا من خطة أمريكية لتحويل القاعدة إلى مركز احتجاز للمهاجرين.

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وأكد البيت الأبيض أن الخطة تشمل نقل ما يصل إلى 30,000 شخص إلى القاعدة، التي من المتوقع أن تُخصص لاحتجاز المهاجرين في إطار سياسة الهجرة الأمريكية. وقد تم تأكيد وصول الرحلة، حيث ظهرت مشاهد لعسكريين أمريكيين في الموقع بينما كان المسؤولون يرافقون المهاجرين المحتجزين بعيدًا عن الطائرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن نيته توقيع أمر تنفيذي لتوجيه البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو.

وتتضمن القاعدة بالفعل منشأة احتجاز مخصصة لاستقبال المهاجرين من هايتي وكوبا الذين يتم اعتقالهم في البحر، إلا أن التوسعة المقترحة ستضاعف طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 30 ألف مهاجر، ما يعكس تعزيز دور البنتاغون في إطار استراتيجية ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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