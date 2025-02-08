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دول البلطيق تنهي ارتباطها بشبكة الكهرباء الروسية لمنع موسكو من استعمال الطاقة كورقة ابتزاز

ستنفصل دول البلطيق عن شبكة الكهرباء الروسية في فيلنيوس، ليتوانيا، الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2025
ستنفصل دول البلطيق عن شبكة الكهرباء الروسية في فيلنيوس، ليتوانيا، الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر Mindaugas Kulbis/AP
حقوق النشر Mindaugas Kulbis/AP
بقلم: يورونيوز
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في خطوة تاريخية بعد عقود من التخطيط، أكملت دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) فصل روابطها الكهربائية مع روسيا يوم الأحد. هذا الانفصال يمثل نقطة تحول هامة، حيث يتم ربط الشبكة الكهربائية لهذه الدول بنظام الطاقة الأوروبي، مما يفتح أمامها فصلاً جديدًا في مسيرتها.

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بعد الانتهاء من ثمانية اختبارات تشغيلية لفصل النظام الكهربائي، تم ربط دول البلطيق بشبكة الكهرباء الأوروبية عبر خط طاقة جديد إلى بولندا.

بدأت ليتوانيا فصل شبكتها الكهربائية عن روسيا في وقت مبكر من صباح السبت، تلاها قطع الروابط مع بيلاروس، ثم يتم تنفيذ نفس الإجراءات في لاتفيا واستونيا لاحقًا.

وبهذا تهني دول البلطيق ارتباطها بحلقة الطاقة السوفيتية التي كانت تعتمد على روسيا في التحكم بالترددات وتوفير القدرات التوازنية. وقد استغرقت هذه العملية أكثر من عقدين من العمل، تخللتها العديد من المشاريع لتطوير البنية التحتية اللازمة للانضمام إلى شبكة الكهرباء الأوروبية.

ووفقًا لوزير الطاقة الليتواني، زيغيمانتاس فايتشوناس، فإن الوثائق المتعلقة بالمشروع لو تم تجميعها ووضعها فوق بعضها لوصل حجم ارتفاعها إلى ارتفاع برج التلفزيون في فيلنيوس، أعلى مبنى في ليتوانيا.

في وقت سابق، قال الرئيس الليتواني، جيتاناس نوسيدا، إن هذا الانفصال يعد خطوة مهمة نحو الاستقلال عن النظام الروسي والبيلاروسي للطاقة. وفي الوقت نفسه، تم إيقاف تشغيل آخر خطوط النقل الرابطة التي تربط دول البلطيق مع روسيا وبيلاروس وكالينينغراد.

وفي تغريدة على منصة إكس، أشادت كبيرة دبلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس بالخطوة وقالت إن روسيا لن تستطيع بعد اليوم استعمال الطاقة كورقة مساومة. ورأت أن الحدث انتصار للحرية ولوحدة أوروبا.

ستنفصل دول البلطيق عن شبكة الكهرباء الروسية للتزامن مع أوروبا، في فيلنيوس، ليتوانيا، الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2025
ستنفصل دول البلطيق عن شبكة الكهرباء الروسية للتزامن مع أوروبا، في فيلنيوس، ليتوانيا، الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2025AP
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وستُقام احتفالات هذا التحول التاريخي يوم الأحد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث من المتوقع أن تُنظَّم فعالية تؤثق للحدث عبر العدّ التنازلي من ساعة ضخمة تبلغ 9 أمتار في وسط المدينة.

ولأكثر من عامين، بذلت الدول الثلاث جهودًا متسارعة لتعزيز الروابط مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تدشين كابلات بحرية في مياه البلطيق التي تربط هذه الدول ببقية أوروبا.

في مرحلة لاحقة، سيدخل النظام الكهربائي في المنطقة "وضع التشغيل الجزري" لمدة 24 ساعة، حيث سيعمل بشكل مستقل. بعد هذه الفترة، سيتم دمج أنظمة الطاقة في البلطيق مع الشبكات الأوروبية عبر وصلات مع فنلندا والسويد وبولندا، مما يضمن استمرارية الطاقة دون الاعتماد على روسيا.

ستنفصل دول البلطيق عن شبكة الكهرباء الروسية لتزامنها مع أوروبا، في فيلنيوس، ليتوانيا، الثلاثاء، 4 فبراير/شباط 2025
ستنفصل دول البلطيق عن شبكة الكهرباء الروسية لتزامنها مع أوروبا، في فيلنيوس، ليتوانيا، الثلاثاء، 4 فبراير/شباط 2025AP Photo

على الرغم من أن دول البلطيق قد أبلغت موسكو ومينسك بخطط الفصل في يوليو، فلا تزال هناك مخاوف من رد فعل محتمل من روسيا. فقد شهدت الأسواق في إستونيا زيادة في مبيعات المولدات الكهربائية تحسبًا لأي مشكلات محتملة قد تحدث نتيجة هذا الفصل المفاجئ.

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