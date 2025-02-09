إهانات وعنصرية و"معاداة للسامية".. إقالة وزير الصحة البريطاني بعد تسريب رسائل صادمة عبر واتساب

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وتداول أعضاء محليون في الحزب هذه الرسائل ضمن مجموعة محادثة، حيث احتوت على مضامين عنصرية ومتحيزة جنسيًا، فضلًا عن تعليقات يُعتقد أنها معادية للسامية، إلى جانب إهانات طالت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر.

كما كشفت التسريبات عن تصريح مثير للجدل لغوين، أعرب فيه عن أمنيته بوفاة أحد المتقاعدين الذين لم يدعموه في الانتخابات، وهو ما زاد من حدة الانتقادات ضده. وأصدر زعيم الحزب كير ستارمر قرار الإقالة يوم السبت، مؤكدًا التزام الحزب بمعايير صارمة للسلوك في المناصب العامة.

وأكد متحدث باسم الحكومة أن رئيس الوزراء ملتزم بالحفاظ على معايير سلوكية صارمة للمناصب العامة، مشيرًا إلى أن ستارمر لن يتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي وزير لا يلتزم بهذه المعايير، كما حدث في هذه الحالة.

وقد عبر غوين عن ندمه على تصريحاته عبر منشور على منصة إكس، قائلًا: "أنا نادم بشدة على تعليقاتي المتهورة جدًا وأعتذر عن أي إساءة قد أكون تسببت بها." كما أكد تفهمه التام لقرارات رئيس الوزراء والحزب بشأن إقالته.

تفاصيل الرسائل المسربة

في إحدى الرسائل، كتب غوين تعليقات ذات طابع عنصري حول شخص معين، قائلًا: "يبدو يهوديًا جدًا وعسكريًا جدًا من اسمه"، ثم تساءل ساخرًا: "هل هو في الموساد؟"

كما تضمنت رسائله تعليقات عنصرية أخرى استهدفت ديان أبوت، النائبة العمالية المخضرمة، بالإضافة إلى تصريحات مهينة وجنسية بحق أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء.

وذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أن الوزير أبدى أمله في وفاة امرأة تبلغ من العمر 72 عامًا قريبًا، بعدما تجرأت على الاستفسار عن مشكلة تتعلق بصناديق القمامة الخاصة بها.

وفي رسالة ساخرة نُشرت على مجموعة "TriggerMe Timbers" عبر واتساب، والتي تضم أعضاء من مجلس العمال، زُعم أنه كتب: "عزيزي المقيم، اذهب إلى الجحيم. لقد أُعيد انتخابي دون الحاجة إلى صوتك. اذهب إلى الجحيم. ملاحظة: آمل أن تكون قد استنفدت كل قواك".

ويُشار إلى أن غوين انتُخب لأول مرة كنائب عن حزب العمال في عام 2005، ممثلاً لدائرة دنتون وريديش. وانتُخب كنائب عن جورتون ودنتون العام الماضي بعد تغيير حدود الدائرة. وتم تعيينه في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بعد فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو 2024.