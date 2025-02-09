ترامب يحسم الجدل حول مصير الأمير هاري في أمريكا ويصف زوجة الأخير بـ"الفظيعة"

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ويواجه الأمير هاري تدقيقًا قانونيًا بشأن وضعه في الولايات المتحدة، بعد أن رفعت مؤسسة التراث دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي (DHS) للمطالبة بالكشف عن سجلات هجرته.

واستندت المؤسسة الفكرية المحافظة إلى اعتراف هاري في كتاب مذكراته "سبير" الذي نشره في كانون الثاني/ يناير 2023 بتعاطي الكوكايين والقنب ومخدرات أخرى، وهو ما قد يؤثر على أهليته للحصول على التأشيرة وفقًا لقوانين الهجرة الأمريكية.

وفي هذا السياق، صرّح نايل غاردينر من مؤسسة التراث، لصحيفة "ديلي تلغراف" قائلًا: "يجب على أي متقدم للحصول على تأشيرة أمريكية أن يكون صادقًا في طلبه، وليس من الواضح إن كان هذا ينطبق على الأمير هاري."

إشادة بويليام وانتقادات لهاري وميغان

خلال حديثه عن ملف الأمير هاري، أشاد ترامب بالأمير ويليام، الذي التقاه في باريس خلال إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في كانون الأول/ ديسمبر 2024، قائلًا: "أعتقد أن وليام شاب رائع".

ويعكس هذا التصريح تباين علاقة ترامب بالعائلة المالكة، إذ لطالما كانت علاقته بهاري وميغان ماركل متوترة، خاصة بعد انتقادات ميغان السابقة له، حيث وصفته بأنه "مثير للانقسام" و"كاره للنساء". وفي المقابل، لم يتردد ترامب في الهجوم على الأمير هاري، قائلًا: "أعتقد أن هاري المسكين يُقاد من أنفه."

ورغم إعلان ترامب رفضه ترحيل هاري، لا تزال الدعوى القضائية المتعلقة بوضعه القانوني قيد النظر، حيث تضغط مؤسسة التراث من أجل كشف تفاصيل عملية التأشيرة. ومع استمرار المعركة القانونية، تبقى إقامة الأمير هاري في الولايات المتحدة محل جدل واسع بين الأوساط القانونية والرأي العام.