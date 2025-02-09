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مأساة جديدة في ليبيا.. العثور على جثث عشرات المهاجرين في مقابر جماعية

ملف - موظفو وزارة العدل الليبية يحفرون في موقع مقبرة جماعية مشتبه بها في بلدة ترهونة، ليبيا، الثلاثاء، 23 يونيو 2020
ملف - موظفو وزارة العدل الليبية يحفرون في موقع مقبرة جماعية مشتبه بها في بلدة ترهونة، ليبيا، الثلاثاء، 23 يونيو 2020 حقوق النشر Hazem Ahmed/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Hazem Ahmed/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
بقلم: Daniel Bellamy
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عثرت السلطات الليبية هذا الأسبوع على نحو 50 جثة في مقبرتين جماعيتين بصحراء البلاد، في أحدث مأساة تطال المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر ليبيا التي تعاني من الفوضى، وفق ما أفاد به مسؤولون يوم الأحد.

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وأعلنت مديرية الأمن العثور على المقبرة الجماعية الأولى يوم الجمعة داخل مزرعة في مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، حيث انتشلت 19 جثة نقلت لاحقا للتشريح.

ونشرت مديرية أمن الواحات صورا تظهر عناصر الشرطة والمسعفين وهم يستخرجون الجثث الملفوفة في بطانيات من الرمال.

من جانبها، أفادت جمعية الأبرين الخيرية، المعنية بمساعدة المهاجرين في شرق وجنوب ليبيا، بأن بعض الضحايا أعدموا رميا بالرصاص قبل دفنهم.

وفي اكتشاف آخر، عثرت السلطات على مقبرة جماعية تضم ما لا يقل عن 30 جثة في الكفرة، وذلك عقب مداهمة مركز لتهريب البشر، وفق ما أعلنه محمد الفضيل، رئيس الغرفة الأمنية بالمدينة. ونقل الفضيل عن ناجين قولهم إن ما يقرب من 70 شخصا دفنوا هناك، بينما تستمر عمليات البحث في الموقع.

وتعد المقابر الجماعية للمهاجرين مشهدا مأساويا متكررا في ليبيا، إذ سبق أن عثرت السلطات العام الماضي على رفات 65 مهاجرا في منطقة الشويرف، على بعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.

وتشكل ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، مستغلين حالة عدم الاستقرار التي تعم البلاد منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011.

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وقد عانت البلاد على مدى أكثر من عقد من انقسام سياسي بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، تدعم كل منهما ميليشيات وتحالفات إقليمية ودولية.

واستغل تجار البشر هذا الفراغ الأمني لتهريب المهاجرين عبر الحدود الليبية مع ست دول، بينها تشاد والنيجر والسودان ومصر والجزائر وتونس.

وبمجرد وصولهم إلى الساحل، يتم تكديس المهاجرين في قوارب غير مؤهلة لخوض غمار الرحلة الخطرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

وعلى مدى سنوات، وثقت منظمات حقوقية وأممية انتهاكات ممنهجة بحق المهاجرين في ليبيا، تتراوح بين العمل القسري والتعذيب والاغتصاب، وصولا إلى الابتزاز.

ويواجه من يتم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا، بمن فيهم النساء والأطفال، ظروفا قاسية في مراكز احتجاز حكومية، حيث يتعرضون لمزيد من سوء المعاملة، وفق تقارير حقوقية ودولية.

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