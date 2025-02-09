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طلاب صربيا يحيون ذكرى مرور 100 يوم على حادث انهيار سقف في محطة قطار نوفا ساد

طلاب صربيا يحيون ذكرى 100 يوم على حادث سقوط المظلة الخرسانية في نوفا ساد
طلاب صربيا يحيون ذكرى 100 يوم على حادث سقوط المظلة الخرسانية في نوفا ساد حقوق النشر AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
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نظّم الطلاب الجامعيون في صربيا الأحد احتجاجات واسعة بمناسبة ذكرى مرور 100 يوم على حادث سقوط سقف بمحطة قطار نوفا ساد والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا

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فقد أغلق مئات الطلاب جسر غازلا في بلغراد لمدة سبع ساعات، حاملين لافتات تحمل أسماء الضحايا، ووقفوا دقيقة صمت تكريماً لأرواحهم. ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة فقط، فقد نفذ طلاب في مدينة نوفا ساد إغلاقًا لعدة طرق رئيسية، فيما خطط طلاب في مدينة نيش لإغلاق محطة دفع خارج المدينة.

هذه الاحتجاجات تأتي في وقت حساس، بعد مطالبة الطلاب بالعدالة في أعقاب الحادث الذي وقع في 1 نوفمبر 2024. ويرى كثير من المواطنين أن الواقعة كانت نتيجة للفساد الحكومي في تنفيذ المشاريع الإنشائية، خاصة أن السقف الخرساني كان جزءًا من مشروع ضخم للبنية التحتية شاركت فيه شركات صينية.

وترافق هذه الاحتجاجات مع تغييرات سياسية هامة، حيث استقال رئيس الوزراء ميلوش فوتشيتش تحت ضغط الشارع. في المقابل، وصف الرئيس ألكسندر فوتشيتش الاحتجاجات بأنها محاولة لزعزعة استقرار حكومته من خلال تدخلات خارجية.

المصادر الإضافية • أب

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