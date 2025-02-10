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الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لحضور احتفال "يوم النصر" في موسكو.. هل يرسل شي رسالة مشفرة إلى ترامب؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ يتصافحان خلال مراسم الترحيب على هامش قمة بريكس في قاعة مدينة قازان في قازان، روسيا، الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ يتصافحان خلال مراسم الترحيب على هامش قمة بريكس في قاعة مدينة قازان في قازان، روسيا، الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024 حقوق النشر Maxim Shipenkov, Pool Photo via AP
حقوق النشر Maxim Shipenkov, Pool Photo via AP
بقلم: يورونيوز
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رغم تخلفه عن حضور حفل تنصيب نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ دعوة روسيا لحضور احتفال "يوم النصر"، الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

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وقال سفير روسيا لدى الصين، إيغور مورغولوف، للتلفزيون الروسي الرسمي إن شي لبى دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور الفعالية التي ستُقام في 9 مايو/أيار في موسكو.

وأضاف أن بوتين، في المقابل، تلقى دعوة بكين لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في البلاد، والمقرر إقامتها في سبتمبر/أيلول المقبل.

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وكان الكرملين قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول أنه دعا "العديد من الدول" لحضور الذكرى الثمانين لنهاية الحرب التي يطلق عليها الروس "الحرب الوطنية العظمى"، ويعتبرونها من أهم الأعياد الوطنية.

ويُطرح بعض المراقبين حول هذه الخطوة علامات الاستفهام، خاصة وأن شي تخلف عن حضور حفل تنصيب الزعيم الجمهوري في 20 يناير/ كانون أول، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الاقتصادية والجيوسياسية بين واشنطن وبكين وسائر القوى العظمى.

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