الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لحضور احتفال "يوم النصر" في موسكو.. هل يرسل شي رسالة مشفرة إلى ترامب؟

بقلم: يورونيوز

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وقال سفير روسيا لدى الصين، إيغور مورغولوف، للتلفزيون الروسي الرسمي إن شي لبى دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور الفعالية التي ستُقام في 9 مايو/أيار في موسكو.

وأضاف أن بوتين، في المقابل، تلقى دعوة بكين لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في البلاد، والمقرر إقامتها في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان الكرملين قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول أنه دعا "العديد من الدول" لحضور الذكرى الثمانين لنهاية الحرب التي يطلق عليها الروس "الحرب الوطنية العظمى"، ويعتبرونها من أهم الأعياد الوطنية.

ويُطرح بعض المراقبين حول هذه الخطوة علامات الاستفهام، خاصة وأن شي تخلف عن حضور حفل تنصيب الزعيم الجمهوري في 20 يناير/ كانون أول، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الاقتصادية والجيوسياسية بين واشنطن وبكين وسائر القوى العظمى.