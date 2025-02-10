بحيرة كالاتوهاي في شين يانغ.. حينما ينسج الجليد لوحة ساحرة مع قدوم الربيع

بقلم: يورونيوز

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ظهرت التشققات مع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على سطح الجليد في بحيرة كالاتوهاي في منطقة كازاخ إيلي ذاتية الحكم في إقليم شين يانغ الإيغوري، شمال غرب الصين، لتشكل لوحة ساحرة من تدرجات الأزرق والأبيض والأخضر.

وتقع البحيرة في وادي نهر إيلي في شين يانغ، حيث تشهد هذه الظاهرة الطبيعية في بداية كل ربيع، معلنة قدوم الموسم الجديد بتجدد الحياة.