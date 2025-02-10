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بحيرة كالاتوهاي في شين يانغ.. حينما ينسج الجليد لوحة ساحرة مع قدوم الربيع

مع قدوم الربيع.. بحيرة كالاتوهاي في شينغيانغ تستقبل الموسم بتشققات جليدية ساحرة
مع قدوم الربيع.. بحيرة كالاتوهاي في شينغيانغ تستقبل الموسم بتشققات جليدية ساحرة حقوق النشر CNS /AP Photo
حقوق النشر CNS /AP Photo
بقلم: يورونيوز
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مع قدوم الربيع.. استقبلت بحيرة كالاتوهاي في شين يانغ الموسم بتشققات جليدية ساحرة.

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ظهرت التشققات مع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على سطح الجليد في بحيرة كالاتوهاي في منطقة كازاخ إيلي ذاتية الحكم في إقليم شين يانغ الإيغوري، شمال غرب الصين، لتشكل لوحة ساحرة من تدرجات الأزرق والأبيض والأخضر.

وتقع البحيرة في وادي نهر إيلي في شين يانغ، حيث تشهد هذه الظاهرة الطبيعية في بداية كل ربيع، معلنة قدوم الموسم الجديد بتجدد الحياة.

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