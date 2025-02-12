البيت الأبيض يمنع مراسل "أسوشيتد برس" من دخول المكتب البيضاوي بسبب خليج المكسيك.. فما القصة؟

بقلم: يورونيوز

في خطوة غير مسبوقة، منع البيت الأبيض مراسل وكالة "أسوشيتد برس" من حضور فعالية في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء بعد أن طالبت الوكالة بتغيير أسلوبها التحريري في تغطية ما يتعلق بخليج المكسيك، الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بإعادة تسميته إلى خليج أمريكا.

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ووفقا لما ذكرته الوكالة، فإن المراسل – الذي لم تكشف هويته – منع من دخول البيت الأبيض كما جرت العادة بعد ظهر الثلاثاء، قبل أن يمنع مراسل آخر من حضور فعالية أخرى مساء اليوم ذاته في غرفة الدبلوماسية.

وأوضحت "أسوشيتد برس"، أن قرار الحظر، الذي هدد به مسؤولون في إدارة ترامب في وقت سابق من اليوم نفسه ما لم تغير الوكالة أسلوبها في تغطية القضية، يثير مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

ووصفت جولي بيس، نائبة الرئيس الأولى ورئيسة التحرير التنفيذية في "أسوشيتد برس"، الخطوة بأنها غير مقبولة، وأكدت أنه "من المقلق أن تعاقب الإدارة الأمريكية الوكالة بسبب تغطيتها المستقلة".

وأضافت في بيان، أن "تقييد وصولنا إلى المكتب البيضاوي بناء على محتوى تغطيتنا لا يحد فقط من قدرة الجمهور على الوصول إلى الأخبار المستقلة، بل يمثل انتهاكا واضحا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي".

ولم تعلن إدارة ترامب رسميا عن هذه الإجراءات، كما لم يعرف ما إذا كانت أي مؤسسات إعلامية أخرى قد تأثرت. إلا أن العلاقة بين ترامب ووسائل الإعلام لطالما اتسمت بالتوتر، حيث قامت إدارته، يوم الجمعة الماضي، بطرد مجموعة ثانية من المؤسسات الإخبارية من مكاتبها في البنتاغون.

ويعود الخلاف إلى قرار ترامب، الذي أعلن عنه قبل تنصيبه في 20 يناير، بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا"، وهو ما وقع عليه بأمر تنفيذي فور توليه منصبه.

وقد قوبل القرار بسخرية من الرئيس المكسيكي، فيما أشار مراقبون إلى أن التغيير لن يؤثر على الاستخدام العالمي للتسمية.

أكدت الوكالة، في بيان صدر بعد ثلاثة أيام من تنصيب ترامب، أنها ستستمر في استخدام "خليج المكسيك" مع الإشارة إلى القرار الرئاسي. وأوضحت أن دورها كوكالة أنباء عالمية يفرض عليها استخدام أسماء جغرافية مفهومة لجميع الجماهير.

وفي سياق متصل، بدأت خرائط غوغل هذا الأسبوع باستخدام "خليج أمريكا"، مبررة ذلك بأن لديها "ممارسة طويلة الأمد" في اتباع سياسات الحكومة الأمريكية بشأن الأسماء الجغرافية.

أما Apple Maps، فقد واصلت استخدام "خليج المكسيك" حتى ظهر الثلاثاء، لكنها غيرت الاسم جزئيا إلى "خليج أمريكا" في بعض المتصفحات مساء اليوم ذاته.