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ألمانيا: 28 إصابة في حادث دهس بميونيخ والمنفذ لاجئ أفغاني

ضابط شرطة ألماني يحمل رشاش في كيل، 16 سبتمبر 2024
ضابط شرطة ألماني يحمل رشاش في كيل، 16 سبتمبر 2024 حقوق النشر أ ب
حقوق النشر أ ب
بقلم: يورونيوز
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أصيب 28 شخصا في حادث دهس وقع اليوم الخميس في مدينة ميونيخ الألمانية، حين صدمت سيارة "ميني كوبر" مجموعة من العمال المضربين من اتحاد "فيردي"، وفق ما أعلنت خدمات الإسعاف الألمانية ووسائل إعلام محلية.

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وكشفت الشرطة الألمانية، أن منفذ الحادث هو طالب لجوء أفغاني يتراوح عمره بين 24 و26 عاماً، مؤكدة أنها تمكنت من اعتقاله وأنه لم يعد يشكل أي تهديد.

ووقع الحادث بالقرب من فندق "بايريشر هوف" الذي من المقرر أن يستضيف مؤتمر ميونيخ الأمني في الأيام المقبلة.

وفور وقوع الحادث، ذكرت الشرطة الألمانية في تصريح نشرته عبر منصة "إكس"، أنها دفعت "بقوات كبيرة" إلى موقع الحادث، فيما أكدت خدمات الطوارئ وقوع إصابات متعددة. 

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وجاء الحادث عشية انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن غدا الجمعة، والذي من المقرر أن يحضره كل من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث من المتوقع وصولهما إلى المدينة في وقت لاحق اليوم.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث أو دوافعه، فيما تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها في الواقعة.

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