سعد الحريري من بيروت في الذكرى العشرين لاغتيال والده: "بإرادتكم طردتم بشار الأسد"

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ويأتي إحياء الذكرى هذا العام بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منهياً بذلك 54 عامًا من حكم عائلته في سوريا، وهو النظام الذي لطالما وُجّهت إليه أصابع الاتهام في اغتيال الحريري وعمليات قتل سياسية أخرى في لبنان.

في الوقت نفسه، يواجه حزب الله، الذي أدانت محكمة دولية مدعومة من الأمم المتحدة بعض أعضائه بتهمة التورط في اغتيال الحريري، تحولًا كبيرًا بعد اغتيال أمينه العام حسن نصرالله في غارة جوية إسرائيلية في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تحدد موعد تشييعه في 23 فبراير/ شباط المقبل.

حشد جماهيري يحيي الذكري ال20 لاغتيال رفيق الحريري Hassan Ammar

وفي كلمة أمام الحشود في بيروت، قال سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل ورئيس الوزراء اللبناني السابق: "قبل عشرين عامًا، طالبتم بالعدالة، وبإرادتكم طردتم نظام بشار الأسد الإجرامي من لبنان. واليوم، بعد ثلاثين عامًا من حكم طائفي مليء بالمعاناة والقمع والقتل والسجن والوحشية، نهض الشعب السوري وطرد هذا المجرم من سوريا".

أحد الحاضرين في الذكرى يرفع علمًا يجمع صور رفيق وسعد الحريري ومحمد بن سلمان وأحمد الشرع وصدام حسين Hassan Ammar

وأضاف: "ربما تكون هذه بداية العدالة، أو ربما نهايتها... في كلتا الحالتين، إذا لم تمنحنا عدالة الأرض حقوقنا، فإن عدالة رب العالمين لا تُخطئ".

سعد الحريري يتلو الفاتحة والدعاء عند قبر والده Hassan Ammar

ورفع أنصار الحريري الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تمجّد ذكرى رئيس الوزراء الراحل، بينما شدد بعضهم على أن اغتياله كان "زلزالًا بقوة 12.55 على مقياس الإرهاب"، وأن لبنان يواجه اليوم "زلزالًا من نوع آخر" في ظل التغيرات السياسية المتسارعة.

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام، الذي تولى منصبه في أوائل فبراير، إنه زار ضريح الحريري صباح الجمعة لتقديم واجب التحية.

كما أشار الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى أن "المواقف الوطنية لرفيق الحريري كانت حجر الأساس في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي".

الرئيس عون: المواقف الوطنية لرفيق الحريري كانت حجر الأساس في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي

يُذكر أن رفيق الحريري قُتل في 14 فبراير 2005 بانفجار ضخم استهدف موكبه بالقرب من فندق سانت جورج التاريخي على الواجهة البحرية لبيروت، ما أدى إلى مقتل 21 شخصًا آخرين وإصابة أكثر من 200.