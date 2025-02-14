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واشنطن تتجه لتزويد الهند بمقاتلات "إف-35" وزيادة صادرات النفط والغاز

الرئيس دونالد ترامب، إلى اليمين، يصافح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ختام مؤتمر صحفي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، الخميس 13 فبراير/شباط 2025، في واشنطن
الرئيس دونالد ترامب، إلى اليمين، يصافح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ختام مؤتمر صحفي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، الخميس 13 فبراير/شباط 2025، في واشنطن حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الخميس على بدء محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاق تجاري مبكر وحل الخلافات بشأن الرسوم الجمركية. كما تعهدت الهند بشراء مزيد من النفط، والغاز، والمعدات العسكرية الأمريكية، إلى جانب تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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جاءت هذه التطورات بعد محادثات استمرت ساعات في البيت الأبيض بين ترامب ومودي، حيث سلط الرئيس الأمريكي الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية في الهند، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الهندية "قوية جدًا"، ما يعوق وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الهندي.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك: "رئيس الوزراء مودي أعلن مؤخرًا عن تخفيضات على الرسوم الجمركية الهندية الظالمة التي تقيد وصولنا إلى السوق الهندي".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، الخميس 13 فبراير/شباط 2025، في واشنطن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، الخميس 13 فبراير/شباط 2025، في واشنطنAP
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من جهة أخرى، أعلن مودي عن خطوات لتقليص الرسوم الجمركية الهندية على بعض المنتجات الأمريكية وزيادة الوصول إلى المنتجات الزراعية الأمريكية، مع الإشارة إلى أن المفاوضات قد تتوصل إلى نتائج ملموسة في غضون الأشهر السبعة المقبلة.

قال وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، إنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق في الشهور القادمة، مشيرًا إلى أن الجانبين يأملان في التوصل إلى اتفاق أولي في مجالات التجارة بحلول خريف 2025.

وأضاف ميسري: "ما هو أكثر أهمية... هو أننا لدينا طريق للمضي قدمًا بشأن هذه القضايا، وهو ما يعد أمرًا ملحوظًا في حد ذاته".

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس دونالد ترامب في القاعة الشرقية في البيت الأبيض، الخميس 13 فبراير/شباط 2025، في واشنطن
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس دونالد ترامب في القاعة الشرقية في البيت الأبيض، الخميس 13 فبراير/شباط 2025، في واشنطنAP

كما تم التأكيد على تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، حيثُ أشار ترامب إلى أن الهند تعتزم زيادة مشترياتها من المعدات العسكرية الأمريكية بشكل كبير، حيث يسعى الطرفان إلى جعل الولايات المتحدة أكبر مورد للنفط والغاز للهند. كما ذكر أن الهند قد تصبح "المورد الأول" للنفط والغاز الأمريكي.

فيما يخص التعاون في قطاع الدفاع، أكد ترامب أن الولايات المتحدة بصدد إعداد صفقة لبيع مقاتلات (F-35 )للهند، رغم أن المسؤولين الهنود أوضحوا أن هذه الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية.

من جانب آخر، أكد ترامب على ضرورة مواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث تعتبر الهند مصدرًا رئيسيًا للمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك عدد كبير من العاملين في قطاع التكنولوجيا. وأشار البيان المشترك بين البلدين إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.

تعتبر هذه المحادثات فرصة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والهند في مجالات عدة، بما في ذلك الدفاع والطاقة والتجارة، وسط التركيز على تقليص العجز التجاري الكبير الذي يعاني منه الجانب الأمريكي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحفي في الغرفة الشرقية في البيت الأبيض، الخميس 13 فبراير/شباط 2025، في واشنطن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحفي في الغرفة الشرقية في البيت الأبيض، الخميس 13 فبراير/شباط 2025، في واشنطنAP

وفي وقت تزداد فيه المخاوف بشأن المنافسة مع الصين، تأمل الولايات المتحدة في أن تساهم الهند بشكل أكبر في مواجهة التحديات التي تمثلها بكين على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار المراقبون إلى أن الهند ستظل تعمل على تعزيز علاقاتها مع روسيا، رغم الضغوط الغربية، لا سيما في مجال الطاقة. وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن الهند ستكون على الحياد في الصراعات الجيوسياسية، حيث أكد مودي قائلًا: "العالم كان يعتقد أن الهند دولة محايدة، ولكن هذا ليس صحيحًا، فالهند لها موقف، وهذا الموقف هو السلام".

المصادر الإضافية • أب

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