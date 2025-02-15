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إسرائيل تستلم 3 رهائن عبر الصليب الأحمر وتطلق سراح 369 أسيراً فلسطينياً ضمن الدفعة السادسة

مقاتلون من حركة حماس يتجمعون حول منصة معدة للاستخدام خلال حفل إطلاق سراح رهائن في خان يونس بقطاع غزة يوم السبت 15 فبراير/شباط 2025
مقاتلون من حركة حماس يتجمعون حول منصة معدة للاستخدام خلال حفل إطلاق سراح رهائن في خان يونس بقطاع غزة يوم السبت 15 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار يومه الـ28، سلمت حركة حماس ثلاثة رهائن إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في خان يونس، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى للاتفاق.

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وأعلنت حماس أن الرهائن هم: ساشا تروبنوف (يحمل الجنسية الروسية)، وساغي ديكل حن (يحمل الجنسية الأميركية)، ويائير هورن (يحمل الجنسية الأرجنتينية)، مؤكدة أن استئناف عملية التبادل جاء بعد ضمانات تلزم إسرائيل بتنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 36 أسيرًا محكومًا بالمؤبد. ومن بين هؤلاء، سيتم إبعاد 24 أسيرًا إلى خارج الأراضي الفلسطينية، بينما يشمل العدد 333 معتقلًا من قطاع غزة، كانوا قد اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يائير هورن، ألكسندر (ساشا) تروفانوف، وساغي ديكل حن، يُتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن اتفاق التبادل، حيث سيتم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في خان يونس.
يائير هورن، ألكسندر (ساشا) تروفانوف، وساغي ديكل حن، يُتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن اتفاق التبادل، حيث سيتم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في خان يونس.AP

وأكدت حماس أنها تنتظر تنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني، بناءً على الضمانات التي قدمها الوسطاء، مشددة على أن الإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين مرهون بالتزام إسرائيل بكامل بنود الاتفاق.

كما اتهمت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالمماطلة والتهرب من التزاماته بهدف الحفاظ على موقعه السياسي، مؤكدة أنها لن تسمح بإفشال الاتفاق.

مقاتلون من حماس يتخذون موقعًا قبل إطلاق سراح الرهائن في خان يونس، قطاع غزة، السبت 15 فبراير/شباط 2025
مقاتلون من حماس يتخذون موقعًا قبل إطلاق سراح الرهائن في خان يونس، قطاع غزة، السبت 15 فبراير/شباط 2025AP
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سياسيًا، أفادت القناة 12 الإسرائيلية ببدء محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق بين نتنياهو والمبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف ومسؤولين مصريين.

وبحسب تقارير إسرائيلية، تسعى واشنطن وتل أبيب إلى تمديد المرحلة الأولى بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين، دون ربط ذلك بمفاوضات المرحلة الثانية التي تتضمن وقفًا كاملاً للحرب.

مقاتلون من حركة الجهاد يتخذون موقعاً قبل إطلاق سراح الرهائن في خان يونس، قطاع غزة، السبت 15 فبراير/شباط 2025
مقاتلون من حركة الجهاد يتخذون موقعاً قبل إطلاق سراح الرهائن في خان يونس، قطاع غزة، السبت 15 فبراير/شباط 2025AP

وفي ظل الانقسام الداخلي حول مسار التفاوض، كشف استطلاع رأي أجرته هيئة البث الإسرائيلية أن 55% من الإسرائيليين يؤيدون الإفراج عن جميع الرهائن في غزة بغض النظر عن الثمن، بينما يرى 36% أن استئناف العمليات العسكرية هو الحل للقضاء على حركة حماس.

المصادر الإضافية • أب

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