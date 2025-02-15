رئيس الوزراء الفلسطيني من مؤتمر ميونيخ: سيطرة حماس على غزة كانت استثناء ويجب أن تنتهي

بقلم: يورونيوز

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وأضاف مصطفى أن غزة هي جزء من دولة فلسطين ومن صلاحيات السلطة الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية أوسلو، مؤكدًا أن سيطرة حماس على غزة في الماضي كانت وضعًا استثنائيًا ويجب أن ينتهي.

وفي رده على سؤال من الصحفية الأمريكية كريستيان أمانبور حول خطة الرئييس دونالد ترامب لغزة، قال مصطفى إنه حصل على تطمينات من الأردن ومصر بأنهما ليس في نيتهما إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع.

وأكد أن الفلسطينيين يجب أن يبقوا في وطنهم رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني استعداد السلطة لاستعادة السيطرة على غزة بسرعة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية كانت تدير العديد من الوزارات والوكالات في القطاع رغم سيطرة حماس على الأجهزة الأمنية.

وكان ترامب قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تتولى إعادة بناء غزة، مشيرًا إلى أن المنطقة دمرت بسبب الحرب وأن بلاده ستشرف على إعادة إعمارها.